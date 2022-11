Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle signore e nelle prossime puntate che andranno in onda su Rai 1 saranno diversi i colpi di scena. Umberto non si darà pace per la rottura con Flora e cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi a lei, facendole addirittura la proposta di nozze. Ezio, invece, mediterà di mettersi in proprio e verrà aiutato da Gloria nel raggiungimento di tale obiettivo. Colombo, però, non ha ancora informato la sua famiglia sulla perdita del suo lavoro alla Palmieri. Veronica rimarrà delusa da Ezio dopo aver assistito a un evento.

Spoiler Il paradiso delle signore al 25 novembre: Ezio continua a mentire a Veronica

Il padre di Stefania vorrà aspettare di trovare un nuovo lavoro prima di comunicare alla sua famiglia di essersi licenziato. Alfredo, dopo essere guarito, tornerà a lavoro e capirà che Vito nutre interesse per Maria, e spronerà l'amico a buttarsi. Ravasi confiderà a Marcello della sua crisi con Umberto. Barbieri riuscirà a starle vicino, confidando alla donna che anche lui da tempo è tormentato dall'addio di Ludovica. Tra Vittorio e Matilde ci sarà una forte discussione, e il direttore temerà che Frigerio possa lasciare il suo lavoro.

Colombo continuerà a mentire alla sua consorte, mentre si confiderà con Gloria.

Ezio rivelerà all'ex di non voler più fare un lavoro da dipendente e gli parlerà dei suoi progetti. LaMoreau presserà Ezio affinché ufficializzi il suo licenziamento. Intanto tutto il mondo verrà sconvolto dalla morte di John Fitzgerald Kennedy. Adelaide penserà di organizzare al Circolo un evento per ricordarlo. La contessa chiederà informazioni a Marcello su Guarnieri, avendo capito che la relazione di quest'ultimo potrebbe essere in crisi.

Trame Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 novembre: Flora lascia la suite di Guarnieri

Mentre Flora abbandonerà la sua abitazione dove conviveva con Guarnieri, Adelaide deciderà di chiedere aiuto a Umberto per l'organizzazione dell'evento. Finalmente Ezio deciderà di mettere al corrente Veronica della perdita del suo lavoro.

Colombo abbandonerà ben presto l'idea di mettersi in proprio e confiderà a Gloria tutti i suoi dubbi. Vittorio deciderà di farsi avanti con Matilde e le chiederà di accompagnarlo a una cena. Flora si confiderà nuovamente con Marcello, rivelandogli di essere ancora innamorata di Umberto. Marcello le consiglierà di andare a parlare con il commendatore. Flora accetterà il consiglio, ma troverà Umberto in compagnia di Adelaide. Dopo aver parlato con Don Saverio, Veronica sarà felice di poter riaccogliere in casa Ezio. La mamma di Gemma, però, cambierà idea dopo aver assistito a un fatto che turberà.