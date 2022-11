La fiction daily italiana dal titolocomposta da puntate della durata di circa 50 minuti l’una, e che farà compagnia ai telespettatori per tutto l’autunno e l’inverno, per concludersi come ormai da tradizione a primavera inoltrata, prosegue la sua messa in onda. Nell’episodio de Il Paradiso delle signore che verrà tramesso su Rai 1 il 18 novembre 2022 dalle ore 16:05 circa, la capo commessa Gloria Moreau (Lara Komar) non perderà tempo per affrontare l’ex marito Ezio Colombo (Massimo Poggio) chiedendogli delle spiegazioni, dato che vorrà sapere cosa lo turba.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 18 novembre: Gloria sospetta che Ezio nasconda qualcosa

Gli spoiler dello sceneggiato di successo movimentato da amori, drammi, intrighi, e riguardanti ciò che accadrà nella cinquantesima puntata che il pubblico avrà modo di vedere su Rai Uno venerdì 18 novembre, annunciano che il signor Ezio farà sapere al coinquilino Vittorio (Alessandro Tersigni) di aver dato le dimissioni da direttore della ditta Palmieri. Il padre di Stefania (Grace Ambrose) per il momento vorrà che sia mantenuto il massimo riserbo, sul gesto di cui si è reso protagonista.

Nonostante il silenzio del suo ex marito, la capo commessa Gloria dimostrerà di conoscerlo benissimo, dato che non farà fatica a sospettare che lo stesso stia nascondendo qualcosa.

Non passerà molto per vedere la donna mettere alle strette il padre di sua figlia, costringendolo a confessarle tutto.

Adelaide fa un passo avanti verso Marcello, Flora prende una posizione in merito al rapporto con Umberto

Intanto la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) farà un passo avanti nei confronti di Marcello (Pietro Masotti) dopo essere rimasta stupita da un gesto dello stesso, mentre Marco (Moisè Curia) grazie al suo talento riceverà un’importante offerta di lavoro.

Nel contempo Matilde (Chiara Baschetti) avrà un dubbio dopo aver scoperto il doppiogioco di Flora (Lucrezia Massari), per aver copiato il vestito realizzato dalla ricamatrice siciliana Maria (Chiara Russo): in particolare la new entry non saprà se sia opportuno mettere al corrente la contessa di Sant’Erasmo dell’inganno della giovane stilista del grande magazzino milanese, oppure tacere.

A questo punto Frigerio si confronterà con il direttore Vittorio sull’intricata questione, e verrà a conoscenza che la compagna del commendatore Umberto (Roberto Farnesi) in realtà ha mosso un’ulteriore pedina sulla scacchiera in una maniera del tutto inaspettata. Per concludere sempre a proposito di Flora, per la prima volta prenderà una posizione in merito al suo rapporto con Guarnieri.