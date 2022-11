Colpo di scena nell'ultima registrazione di Uomini e donne tenutasi il 4 novembre: la giovane Federica Aversano ha deciso di mollare, abbandonando il Trono.

In attesa di ulteriori dettagli, è intanto nata la coppia formata da Ida e Alessandro, i quali hanno deciso di uscire insieme dal programma. Per tre volti che lasciano, c'è invece il ritorno di Biagio Di Maro.

Federica Aversano abbandona il Trono nella registrazione del 4 novembre

L'ultima registrazione di Uomini e donne ha riservato vari colpi di scena. Dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori, si sono ritrovati presso gli studi Elios di Roma nella giornata del 4 novembre per registrare una nuova puntata.

Stando alle anticipazioni fornite dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Federica Aversano ha deciso di abbandonare il Trono. La giovane campana ha scelto quindi di concludere anzitempo la propria avventura nel programma di Maria De Filippi. Ha scelto di mollare dopo essere giunta alla conclusione di non essere ancora pronta per l'amore.

Perché Federica ha scelto di mollare: anticipazioni Uomini e donne

Evidentemente nessuno dei corteggiatori l'ha colpita a tal punto da proseguire con la partecipazione al programma. In particolare la giovane Aversano ha fatto presente le proprie difficoltà nel conciliare i suoi impegni con le registrazioni di U&D.

Dopo la notizia del suo abbandono Stefano si è mostrato alquanto comprensivo.

Federico invece, non l'ha presa bene e ha ribadito che la volta scorsa non si era presentato in puntata perché lei non lo aveva portato in esterne.

Ida e Alessandro escono insieme da U&D, torna Biagio di Maro

L'abbandono della tronista non è stato l'unico colpo di scena della registrazione del 4 novembre. Scorrendo le anticipazioni infatti, si viene a sapere che Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme Uomini e donne come coppia.

La dama non ha espressamente dichiarato il suo amore per Alessandro, ma lo ha fatto intuire.

Pare che Riccardo Guarnieri non abbia fatto nessun commento su questa neo coppia. Roberta invece, ha sostenuto che, secondo lei, Ida e Alessandro, non sarebbero davvero innamorati.

Un'altra novità di questa registrazione è il ritorno nel parterre del Trono Over di Biagio Di Maro.

In questa stagione non lo si era ancora visto in studio e in molti sui social avevano ipotizzato che non fosse più stato richiamato dalla redazione di Uomini e donne. Mentre prossimamente sarà nuovamente al centro delle dinamiche della trasmissione.