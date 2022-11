Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 7 a venerdì 11 novembre ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare Marco scriverà un articolo sul disastro del Vajont, ma Tancredi e Umberto non saranno d'accordo con il contenuto e così si dissoceranno in un comunicato stampa. Al contrario Vittorio e Roberto appoggeranno il nipote della contessa..

Nel frattempo Adelaide, vorrà portare Vittorio dalla sua parte nella lotta contro Umberto, ma Conti non ne vorrà sapere e deciderà di essere neutrale tra i due.

Umberto umilierà Ezio

Marco pubblicherà sul Paradiso Market un pezzo sulla tragedia del Vajont, ma Tancredi e Guarnieri non saranno per niente d'accordo con quanto scritto dal giovane e così decideranno di dissociarsi tramite un comunicato stampa.

Poco dopo, inoltre, Guarnieri umilierà Ezio Colombo per una scelta di lavoro non condivisa. Allo stesso tempo, Adelaide vorrà allearsi con Vittorio contro Umberto, ma Conti preferirà essere neutrale tra i due.

Nel frattempo Salvo Amato sfogherà tutta la propria disperazione con Marcello per il modo in cui è finita la sua relazione con Anna.

Marco vorrebbe lasciare il giornalismo

Le giovani Gemma e Stefania organizzeranno una serata romantica per Ezio e Veronica, intanto il signor Colombo si sfogherà con Gloria dopo l'umiliazione subita da Guarnieri.

Intanto Marco dirà ad Adelaide che a causa di Tancredi e Umberto non riesce più a lavorare. Per questo motivo, la zia del giovane proverà a organizzargli nuovi colloqui. Inoltre la contessa accuserà Umberto di aver rovinato la vita di suo nipote, il quale è molto preoccupato di non trovare un nuovo lavoro e sta pensando di lasciare il mondo del giornalismo

Nel frattempo, Vittorio confesserà a Roberto di provare dei sentimenti per Matilde, ma nonostante ciò allontanerà la donna perché non se la sente di intraprendere una nuova relazione.

Vittorio vorrà ospitare Ezio a casa sua

Stefania, Matilde e Conti intanto cercheranno di convincere Marco a non lasciare il giornalismo.

Nel frattempo Salvo decederà di andare per un po' di tempo a Londra da sua madre Agnese e sua sorella Tina a Londra, per distrarsi un po' dalla delusione subita da Anna.

Intanto Vittorio proporrà a Ezio di andare a vivere a casa sua. Infine Marcello noterà che Adelaide sta male e così cercherà di organizzare una serata speciale per la contessa, per distrarla dai suoi problemi, almeno per una sera.