Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, giunta alla settima stagione. Nel corso del prossimo episodio del 2 novembre, in onda su Rai 1 a partire dalle 15:55, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare, l'attenzione è posta sulla Contessa Adelaide. Dopo aver commesso l'ennesimo passo falso nei confronti di Flora, si ritrova a dover fare i conti con il desiderio di vendetta di Umberto. Questi, piuttosto che colpirla direttamente, preferisce arrivare a lei per vie trasverse, prendendosela con suo nipote Marco.

Momento difficile per la direttrice del Paradiso

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, la Contessa è molto risentita per il ricatto che le ha fatto Umberto. Non se lo sarebbe mai aspettato un gesto simile da lui. Tuttavia, in un primo momento, preferisce mantenere la situazione segreta. Successivamente, però, capisce di aver bisogno di supporto e si rivolge alla sua fidata migliore amica, Matilde, la quale le offre tutto il suo sostegno in questa vicenda seppur non condivida il suo comportamento nei confronti di Flora.

Nel contempo, Matilde chiarisce con Vittorio il motivo del suo rifiuto secco all'invito a ballare insieme. Gli racconta un tassello molto delicato del suo passato che spiega molto bene il perché abbia reagito in quel modo così distaccato e sfuggevole.

Una fuga romantica al Paradiso delle Signore

Intanto, Anna cerca in tutti i modi di tranquillizzare Salvo. Questi è molto preoccupato perché comprende bene che la piccola Irene abbia bisogno di suo padre, Quinto. Tuttavia, non sa cosa succederà con sua moglie e quanto influirà tutta questa vicenda sul loro matrimonio. Pertanto, siccome qualsiasi tentativo di rassicurazione sembra essere inutile, la giovane Imbriani ha un'idea brillante per riavvicinarsi a suo marito: partire per una crocera romantica.

In questo modo riuscirebbero a trascorrere del tempo da soli, lontani da tutti questi pensieri. D'altronde, è tantissimo tempo che non si vedono e non si concedono dei momenti per estraniarsi dal mondo esterno per un po'.

Infine, Armando scopre che il nuovo contabile del Paradiso, Vito, ha nel suo portafoglio la foto della sarta, Maria Puglisi.

Pertanto, sconvolto, esige delle spiegazioni da parte sua. L'uomo, allora, confessa di essere profondamente innamorato della giovane donna, seppur lei non se ne sia ancora accorta. Per tale motivo ha colto l'occasione per farsi assumere all'interno del magazzino. In questo modo può starle accanto. Inoltre, gli racconta anche un po' di sé, spiegandogli dove è nato e, soprattutto, quando.