Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che ha riscosso sin da subito successo al punto da essere giunta alla settima stagione. Durante il prossimo episodio del 3 novembre in onda dalle 15:55 su Rai 1, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare, l'attenzione è posta sul Commendatore Umberto Guarnieri, il quale ha il dente avvelenato nei confronti della Contessa Adelaide e non guarda in faccia a nessuno. Difatti, per colpire la sua ex fidanzata, decide di prendersela persino con Marco Di Sant'Erasmo, il quale in tutta questa vicenda non c'entra assolutamente nulla.

Clima di vendetta al Paradiso delle Signore

Nel corso della prossima puntata de Il Paradiso delle Signore, il clima è ancora teso all'interno del magazzino. In seguito ai recenti avvenimenti, in particolare all'umiliazione alla quale la Contessa ha sottoposto Flora, si è scatenata la reazione vendicativa di Umberto. Quest'ultimo, adesso, è disposto a tutto pur di neutralizzarla e rimetterla al suo posto. Purtroppo, a causa del suo ricatto, non soltanto colpisce Marco, ma a pagarne le conseguenze è anche Matilde.

La giovane donna, pertanto, è tentata dal lasciare il magazzino. Tuttavia, nel momento in cui Vittorio assiste ad un'accesa discussione tra Umberto e Adelaide, si rende conto che qualcosa non va e vuole vederci chiaro.

Pertanto, mette con le spalle al muro Matilde, la quale si sente costretta a confessare e gli racconta tutta la verità su quanto accaduto.

Le Veneri del Paradiso iniziano le prove di ballo

Nel frattempo, per stemperare questo clima austero all'interno del Paradiso, le Veneri si dedicano all'evento organizzato da Matilde e Vittorio per presentare la nuova linea di lingerie femminile.

Per l'occasione, iniziano a prendere lezioni di ballo in vista dell'avvicinarsi del grande evento.

Tuttavia, Conti non riesce a non pensare a quanto stia accadendo sotto i suoi occhi. Pertanto, decide di agire e di non starsene con le mani in mano. In tutta questa situazione, sceglie di offrire il suo supporto a Marco per cercare di tirarlo fuori dall'accesa diatriba che si è creata tra Umberto e sua zia.

In tutto ciò, difatti, lui non c'entra, ma rischia di perdere per sempre il suo amato lavoro.

Infine, Salvatore non riesce ancora a tranquillizzarsi nei confronti di Anna. Continua ad essere preoccupato per il futuro del suo rapporto e, in tutto ciò, Caterina non lo rassicura affatto. A fornire un ulteriore motivo di agitazione è la chiamata effettuata dalla signora Imbriani stessa, la quale lo informa che Quinto gli avrebbe fatto visita di lì a poco in Caffetteria.