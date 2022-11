C'è grande attesa per il finale della seconda stagione di Mina Settembre. Nella serata di domenica 6 novembre andranno in onda i due episodi conclusivi della fiction di Rai 1. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Gelsomina e Mimmo torneranno insieme e andranno al matrimonio di Titti. Nel frattempo, l'assistente sociale perderà il lavoro e Domenico le starà vicino, mentre Olga tornerà a casa, ma il suo racconto non convincerà i suoi familiari.

Mina Settembre, anticipazioni 6/11: Gelsomina perde il lavoro e Mimmo la aiuta

Nell'ultima puntata di Mina Settembre, andata in onda sul piccolo schermo nella serata del 30 ottobre, Gelsomina aveva conosciuto Viola, un'adolescente problematica.

Per aiutare la ragazza a ritrovare sua madre, l'assistente sociale si era messa nei guai e aveva infranto la legge. In quell'occasione, Mina aveva chiesto a Mimmo di aiutarla a rintracciare la donna che aveva abbandonato la figlia dopo il parto. Ottenute le informazioni, Settembre si era presentata a casa della mamma di Viola e, purtroppo, non era stata accolta bene ed era stata denunciata. Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso il 6 novembre rivelano che Gelsomina perderà il lavoro e sarà affranta. La figlia di Olga non sarà sola, perché Mimmo le starà vicino e la consolerà e, inoltre, anche Irene e Titti tenteranno di aiutare, come potranno, la loro amica.

Mina Settembre, puntata 6/11: Gelsomina e Mimmo tornano insieme, Titti si sposa

Nel frattempo, la storia fra Domenico e Giulia naufragherà. Purtroppo, la psicoterapeuta di Gelsomina non riuscirà a tenere al suo fianco il suo compagno, che sarà troppo preso dalla sua ex fidanzata. Le anticipazioni delle puntate di Mina Settembre del 6 novembre rivelano che oltre ad aiutare la collega, il ginecologo avrà un ritorno di fiamma con lei e Mina e Domenico torneranno a fare coppia fissa.

Nel finale di stagione, Gelsomina e Mimmo andranno insieme al matrimonio di Titti e Giordano.

Mina Settembre, episodio 6/11: Olga torna a casa, Gelsomina non crede alla versione di sua madre

Inoltre, durante la serata del 6 novembre, ci saranno importanti novità riguardo Olga. La signora Settembre tornerà a casa, dopo qualche settimana di assenza, nelle quali aveva detto che sarebbe andata in crociera.

La mamma di Gelsomina rientrerà nel suo appartamento di Napoli e racconterà cosa ha fatto nei giorni di lontananza ma, sentendo le parole della donna, Mina inizierà ad avere dei dubbi. Al momento, non è chiaro cosa racconti l'anziana ai suoi cari e non è trapelato nessun indizio che possa fare capire come mai Olga abbia deciso di andare via e se nasconda gravi problemi di salute o ci sia dell'altro. Inoltre, durante la serata, verranno trattate le vicende sentimentali di Anna, la sorella di Mimmo. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Gambardella avrà una relazione con un uomo losco e il rapporto con il suo compagno minerà l'armonia fra lei e suo fratello.