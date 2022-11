Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la serie tv italiana "Il Paradiso delle signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 14 a venerdì 18 novembre, Matilde scoprirà che Flora ha copiato un abito realizzato da Maria e rifletterà se rivelare tutto ad Adelaide. Inoltre Stefania proverà a far cambiare idea a Marco sul tornare ad essere giornalista, mentre il rapporto tra Elvira e Salvo si farà più intimo.

Vito prova a risollevare il morale di Maria

Nella puntata de "Il Paradiso delle Signore" di lunedì 14 novembre, Stefania proverà a far cambiare idea a Marco. Flora darà il suo parere negativo in merito all'abito fatto da Maria e riferirà a Conti di non averlo preso in considerazione. Matilde però mostrerà la sua contrarietà. Intanto Adelaide chiederà a Marcello di prendere delle informazioni su una serra abbandonata che vorrebbe acquistare. Inoltre Ezio andrà ad abitare nella residenza di Vittorio. Umberto e Flora invece saranno felici di aver cancellato le collezioni della Puglisi.

Nell'episodio di martedì 15 novembre, Stefania inviterà Matilde a darle una mano nel tentativo di far tornare Marco sui suoi passi.

Nel frattempo Salvo tornerà in città, ma non avrà scordato del tutto Anna. In tutto questo Vittorio è sempre più propenso a non avere alcun rapporto con Matilde, mentre Barbieri si attiverà affinché le richieste di Adelaide possano essere portate a compimento. Tra le altre cose, Vito scoprirà che Maria ha avuto dei problemi sul posto di lavoro e tenterà di sollevarle il morale.

Don Saverio è preoccupato per Clara

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 16 novembre, Adelaide organizzerà al Circolo un concorso letterario in cui Marco avrà il ruolo di giudice. Irene apprenderà che Clara non ha detto la verità sul suo secondo lavoro. Intanto il rapporto tra Salvo ed Elvira si farà più intenso e l'uomo le racconterà il suo umore attuale.

Inoltre Armando spronerà Vito a farsi avanti con Maria. Flora invece inizierà ad avere dei rimorsi per come si è comportata con lei, ma Umberto la inciterà ad andare avanti.

Nella puntata di giovedì 17 novembre, Don Saverio sarà in ansia per Clara dopo che è venuto a conoscenza che svolge pulizie in un palazzo per supportare finanziariamente la famiglia. Nel frattempo Adelaide dirà a Flora di fare attenzione, mentre Ezio non tollererà più gli scontri con Umberto ed andrà via dalla Palmieri. Marco invece grazie ad un giornalista, inizierà a rivedere le sue ultime decisioni.

Marco riceve una proposta di lavoro

In base agli spoiler di venerdì 18 novembre, Ezio chiederà a Vittorio di non dire a nessuno che non fa più parte della Palmieri.

Gloria riuscirà a farsi dire tutto dall'uomo. Intanto Marco avrà una proposta di lavoro. Infine Matilde ragionerà se confessare o meno ad Adelaide che Flora ha copiato un abito realizzato da Maria. Frigerio nello stesso tempo dopo aver parlato con Conti, apprenderà nuove notizie riguardanti Ravasi.