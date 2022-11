Fra i protagonisti della soap Il Paradiso delle Signore vi è certamente il direttore del negozio Vittorio Conti. L'attore che interpreta il direttore del grande magazzino, Alessandro Tersigni, ha assistito ad ogni cambiamento della fiction e, proprio in virtù di questa sua centralità, in una recente intervista ha voluto chiarire alcuni punti che interessano molto al pubblico: la possibile chiusura del magazzino e il ritorno di Marta Guarnieri.

Intervista ad Alessandro Tersigni: il volto di Vittorio parla della 'chiusura del Paradiso delle signore'

In una recente intervista rilasciata al sito Tv Serial Alessandro Tersigni ha parlato delle questioni maggiormente dibattute sul web dai fan de Il Paradiso delle signore. Una riguarda le trame al centro delle prossime puntate della settima stagione. Questa annata, partita su Rai 1 il 12 settembre, è iniziata con una grande novità. Si tratta della co-proprietaria del grande magazzino, Adelaide di Sant'Erasmo. Dopo un inizio divertente, le vicende si sono complicate e il clima che ha sempre regnato è apparso in bilico. Per questo motivo, si è iniziato a parlare di una chiusura del magazzino.

Quanto c'è di vero in questo? Tersigni ha dichiarato: 'Viene sempre messo a repentaglio il clima della famiglia del Paradiso, ma in questa stagione c'è addirittura il rischio di una chiusura. Troppe persone cercano di ostacolare Vittorio e a tutti i dipendenti'. Dunque, per salvare il grande magazzino, Conti dovrà affrontare ancora nuove problematiche.

Alessandro Tersigni su Marta ne Il Paradiso delle signore 7: 'Non tornerà, almeno per ora'

Alessandro Tersigni, sempre nel corso dell'intervista, ha risposto alle domande che riguardano un eventuale ritorno di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio che ha scelto di lasciare Milano per trasferirsi negli Stati Uniti dove attualmente lavora insieme al fratello Federico.

Nel fandom de Il Paradiso delle signore si continua a parlare ipotetico ritorno del personaggio interpretato da Gloria Radulescu. Come i telespettatori sanno, Marta e Vittorio sono ancora sposati, ma vivono le loro vite separatamente. Perchè i fan non riescono ad andare oltre? "Evidentemente è stata una storia che ha colpito il pubblico", ha spiegato Tersigni. Alla domanda se ci sarà un ritorno di Marta nella soap l'attore ha comunque voluto spegnere ogni entusiasmo: "Stando a quanto ho letto nelle sceneggiature, almeno per ora, non credo che torni".

Vittorio nelle recenti puntate de Il Paradiso 7: l'appoggio a Marco e il rapporto con Matilde

Nelle puntate in onda dal 7 all'11 novembre 2022 i telespettatori hanno visto Vittorio schierarsi dalla parte di Marco che, dopo la pubblicazione sul Paradiso Market dell'articolo sul Vajont, si è trovato contro sia il fratello Tancredi che Umberto.

Nel frattempo, il direttore del Paradiso delle signore ha iniziato a vedere Matilde Frigerio sotto un'altra luce. In un dialogo con Roberto, Conti ha rivelato di provare dei sentimenti per la donna. Nonostante ciò, l'uomo ha deciso di fare un passo indietro, poiché ha ancora paura di rimettersi in gioco con le donne. Intanto, ha continuato a sostenere Marco e, insieme a Stefania e Matilde ha provato a convincerlo a non abbandonare il giornalismo.