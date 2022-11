Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso di lunedì 12 dicembre rivelano che Ezio si troverà fra due fuochi. A tal proposito, se da un lato Colombo troverà l'aiuto necessario da parte di Gloria per aprire la sua attività, dall'altro lato Veronica lo presserà perché sarà contraria e metterà il fidanzato di fronte ad un ultimatum. Zanatta sarà categorica e dirà al direttore commerciale di darle una prova d'amore, rinunciando ai soldi di Moreau. Nel frattempo, Stefania e Marco annunceranno a Vittorio e Roberto di lasciare l'Italia e il lavoro nella redazione.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 12 dicembre: Ezio parla di affari con Gloria

Nella puntata de Il Paradiso delle signore, andata in onda il 25 novembre, Ezio era al settimo cielo. A tal proposito, Colombo aveva ceduto alla proposta di Gloria e aveva accettato di ricevere il suo aiuto per fondare la sua azienda. In quell'occasione, però, l'entusiasmo del papà di Stefania era stato smorzato perché Veronica non aveva gradito la cosa, avendo visto anche un abbraccio fra i due coniugi. Nell'episodio del 12 dicembre, Ezio parlerà di affari con Gloria mentre saranno seduti in Caffetteria. Moreau cercherà di rassicurare Ezio sulla natura del loro rapporto e consiglierà a Colombo di spiegare alla sua compagna di avere un rapporto lavorativo con lei.

Il Paradiso delle signore, trama 12 dicembre: Veronica dà un ultimatum a Ezio

Nel frattempo, Ezio andrà a casa e parlerà con Veronica. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 12 dicembre non preannunciano nulla di buono per Colombo. A tal proposito, Zanatta metterà alle strette il suo fidanzato e gli dirà di rinunciare ai soldi di Gloria per dimostrarle di amare lei.

L'espressione del papà di Stefania di fronte alle parole della sua compagna sarà di stupore ma, al momento, non è chiaro cosa replicherà Ezio. Attualmente, non è trapelato nessun indizio che faccia capire se il direttore commerciale accantonerà il suo sogno di mettersi in proprio per amore di Veronica o se il suo desiderio di aprire un'azienda sarà più forte.

Il Paradiso delle signore, episodio 12 dicembre: Stefania e Marco si licenziano

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 12 dicembre, inoltre, verranno trattate anche le vicende di Stefania e Marco. Durante l'episodio, i due giornalisti rassegneranno le dimissioni e comunicheranno la loro scelta di trasferirsi oltreoceano a Roberto e Vittorio. Stefania e Marco andranno via da Milano per andare a Washington, dove Di Sant'Erasmo ha trovato lavoro. Gemma, invece, incontrerà il nipote di Adelaide per strada e gli rivelerà di non tenere soltanto alla sua sorellastra, ma anche a lui.