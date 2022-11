Micol Incorvaia è una delle new entry della settima edizione del Grande Fratello Vip. L'ingresso nella casa più spiata d'Italia della sorella di Clizia è stato particolare per via della relazione sentimentale passata con Edoardo Donnamaria. L'influencer sta provando a costruirsi un percorso all'interno del loft di Cinecittà dove sicuramente le emozioni risultano amplificate e ieri sera, venerdì 25 novembre 2022, Micol, prima di andare a letto ha avuto un leggero momento di debolezza. Ha così deciso di appartarsi nel cortiletto con Edoardo Tavassi per potersi confidare liberamente.

La rabbia di Micol Incorvaia

Micol Incorvaia ha parlato con Edoardo Tavassi nel cortiletto della casa del Grande Fratello Vip 7. L'influencer ha ammesso di provare rabbia riguardo agli atteggiamenti di alcuni compagni di avventura nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini. La 29enne ha confidato al fratello di Guendalina che ha notato che frequentemente avverte di sentirsi attaccata e, in alcune circostanze, anche ingiustamente e per motivi poco significativi. "Io non vedo da parte tua atteggiamenti scorretti", ha replicato il romano provando anche a spezzare una lancia in favore dell'influencer. Edoardo ha evidenziato che la veneta non si è mai comportata in modo sbagliato verso gli altri e, per questa ragione, le ha voluto consigliare di non dare troppa importanza ad alcune persone del programma targato Mediaset.

Micol palesa il proprio rammarico con Edoardo Tavassi

Micol Incorvaia, inoltre, ha fatto riferimento ad Edoardo Tavassi rispetto a quanto accaduto nel corso della serata, durante i ringraziamenti della notte degli Oscar. Antonella Fiordelisi, in modo abbastanza pungente, secondo la sorella di Clizia, ha effettuato un discorso nel quale ribadiva la scarsa simpatia e sintonia che prova nei suoi riguardi perché è l'ex ragazza di Edoardo Donnamaria.

L'influencer ha palesato la propria tristezza in quanto nessun compagno d'avventura, nemmeno con uno sguardo, ha provato a difenderla o appoggiarla. Micol si è definita delusa per non aver ricevuto nemmeno uno sguardo di conforto e ha proseguito a ribadire il proprio rammarico con Tavassi. Il romano ha tentato di consigliarle di non concentrarsi particolarmente su queste provocazioni che possono renderla triste.

Il 38enne ha poi augurato alla giovane concorrente del reality show che possa cominciare un nuovo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia concentrandosi in modo principale su sé stessa, circondandosi di persone che la facciano stare bene. Micol è apparsa grata riguardo alle parole proferite dal fratello di Guendalina.