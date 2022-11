Ilary Blasi volta pagina definitivamente dopo l'addio con Francesco Totti. Lo scoop porta la firma del settimanale diretto da Alfonso Signorini che, nei mesi scorsi, aveva dato la notizia della nuova relazione tra l'ex capitano della Roma e la sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

Questa volta, invece, i paparazzi del settimanale "Chi", sono riusciti a beccare Ilary Blasi in compagnia di colui che sarebbe a tutti gli effetti la sua nuova fiamma: trattasi di un imprenditore tedesco che avrebbe fatto breccia nel cuore dell'ex signora Totti.

L'ex signora Totti, Ilary Blasi, volta pagina con un nuovo amore

Nel dettaglio, dopo la notizia della separazione ufficiale tra Totti e Ilary Blasi, l'ex capitano della Roma ha ripreso in mano le redini della sua vita uscendo allo scoperto al fianco della nuova fiamma, Noemi Bocchi, con la quale starebbe pensando di prendere casa per andare a convivere insieme.

Ilary Blasi, invece, ha preferito trincerarsi in un religioso silenzio e non ha proferito parola su quanto stesse accadendo nella sua vita privata.

In queste ore, però, a fornire un clamoroso scoop sulla nuova vita della conduttrice televisiva post separazione, è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Chi è il nuovo fidanzato di Ilary Blasi: è un imprenditore tedesco (Foto)

La celebre conduttrice è stata beccata in compagnia della sua nuova fiamma: si chiama Bastian e i due sono stati beccati insieme mentre si scambiavano baci, abbracci e tenerezze.

Il settimanale fa sapere che l'ex signora Totti ha trascorso con Bastian un weekend da sogno a Zurigo, in una suite con vista lago in un hotel esclusivo da 1600 euro a notte.

I due sono stati paparazzati insieme anche in aeroporto a Zurigo: anche in questo caso non sono mancate le coccole prima che la conduttrice si imbarcasse per tornare a Roma dai suoi amati figli.

Insomma, sembrerebbe proprio che per Ilary Blasi sarebbe giunto definitivamente il momento di voltare pagina dopo la dolorosa fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Ilary Blasi ha un nuovo amore #ilaryblasi pic.twitter.com/ieNTRwrxGK — Mario Brown (@MarioBro66) November 29, 2022

Confermata la conduzione di Ilary a L'Isola dei famosi 2023

E, intanto, la conduttrice si prepara anche a ritornare in video: nella stagione primaverile 2023 sarà nuovamente al timone de L'Isola dei famosi, il fortunatissimo reality show della sopravvivenza, che tornerà in onda in prima serata su Canale 5 al termine del Grande Fratello Vip.

Al timone è confermatissima Ilary Blasi, pronta a guidare la sua quarta edizione di fila del reality show dove nuovi personaggi famosi si metteranno in gioco per vincere la sfida della sopravvivenza in Honduras. Tra i nomi in lizza spiccano quelli di Pamela Prati, Loredana Lecciso e Dayane Mello.