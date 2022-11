Contrariamente a quello che è successo una settimana fa, oggi Ida non sarà ospite della registrazione di Uomini e Donne in programma nel pomeriggio. La mattina del 29 novembre, infatti, la dama si è mostrata sui social mentre attendeva che uno dei suoi collaboratori le asciugasse i capelli. Rientrata a Brescia da un romantico weekend a Salerno con Alessandro, Platano ha informato i fan che non intende tornare nel dating-show neppure come ospite.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Uomini e Donne

Mancano poche ore alla divulgazione delle anticipazioni della registrazione di Uomini e donne prevista per martedì 29 novembre.

Ad una settimana dall'ultima puntata che ha condotto, oggi Maria De Filippi tornerà in studio per aggiornare il pubblico sulle storie più interessanti dei protagonisti del cast sia Over che giovane.

Alle riprese odierne, però, non parteciperà sicuramente Ida Platano: la parrucchiera ha lasciato il programma quasi un mese fa e in queste ore si è mostrata sul suo posto di lavoro.

Se sette giorni fa si è palesata agli Elios in qualità di ospite, oggi la dama non sarà presente e quindi conduttrice e redazione dovranno fare a meno di lei e delle tante dinamiche che innesca anche solo presentandosi in studio per raccontare come va la sua nuova storia d'amore.

Amore a gonfie vele lontano da Uomini e Donne

"Buongiorno belli miei, come state? Il caffè di Napoli è il più buono in assoluto, devo dire che mi manca tanto", ha detto Ida in un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram nella tarda mattinata del 29 novembre.

Con un grande sorriso impresso sul volto, poi, la dama del Trono Over ha informato i propri follower che era in attesa che qualcuno le asciugasse i capelli: anziché trovarsi a Roma dove si registra settimanalmente Uomini e Donne, dunque, Platano è a Brescia e sta lavorando nel suo salone da parrucchieri.

Dicendo di sentire la mancanza di una specialità campana, è come se la "regina" del dating-show avesse indirettamente fatto riferimento anche al fidanzato Alessandro, dal quale si è separata nelle scorse ore per questioni professionali. Il ragazzo, infatti, vive e lavora a Salerno e Ida è stata da lui per tutto il weekend appena trascorso.

L'incontro a cena col cavaliere di Uomini e Donne

Oltre a passare qualche giorno in compagnia della sua dolce metà, Ida ha condiviso parte del fine settimana anche con Armando: i due si sono ritrovati in un ristorante campano e hanno cenato insieme.

Incarnato, famoso per i suoi pareri spesso drastici sugli altri componenti del parterre di Uomini e Donne, nelle scorse ore ha spiazzato i telespettatori dicendo di aver cambiato idea su Alessandro.

"Io non ci credevo, ma questi ragazzi sono proprio bellissimi", ha fatto sapere il cavaliere del Trono Over tramite i social network.

Trascorrendo un po' di tempo con la neo coppia, dunque, il napoletano si è accorto di aver commesso un errore nel valutare male soprattutto il sentimento che Vicinanza ha sempre detto di provare per Platano.

Dopo aver accusato di essersi avvicinato alla "regina" del dating-show solo per visibilità, Armando si è scusato e ha detto pubblicamente che quello che lega Ida e Alessandro è vero amore.

Oggi, martedì 29 novembre, i piccioncini non saranno ospiti della registrazione e quindi le anticipazioni che circoleranno in serata riguarderanno esclusivamente: Riccardo Guarnieri e le sue frequentazioni altalenanti, Roberta Di Padua e sue eventuali nuove conoscenze, le esterne dei tre tronisti con i loro corteggiatori e possibili aggiornamenti su un'imminente scelta che il pubblico si aspetta.