Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5 da martedì 29 a sabato 3 dicembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Ridge e Katie attenderanno notizie da Justin sul pedinamento ai danni di Quinn. Poco dopo, l'avvocato confesserà al Forrester e sua moglie di aver visto Quinn in compagnia di Carter. Dopo un po' anche il padre di Steffy, Thomas e Brooke vedranno Quinn in compagnia di Carter, ma la donna si giustificherà dicendo che suo marito è a conoscenza di tutto.

Intanto, Eric confesserà a Katie di avere una disfunzione erettile, per questo motivo l'uomo ha acconsentito che sua moglie abbia una relazione con Carter. Nonostante questa verità, Ridge non accetterà per niente la decisione presa da suo padre.

Ridge e Katie attenderanno notizie da Justin

Nelle trame di Beautiful fino al 3 dicembre Ridge Forrester e Katie Logan saranno in apprensione, perché non avranno ancora ricevuto nessuna novità da Justin. Infatti, quest'ultimo è stato assoldato da Ridge e Katie per pedinare Quinn, ma l'avvocato ancora non ha dato nessuna notizia ai due.

Nel frattempo, Paris informerà Zende che sta per trasferirsi in una nuova casa. Intanto, Steffy deciderà di affrontare una volta per tutte sua suocera Sheila.

Infatti, la figlia di Ridge non potrà proprio lasciar passare il fatto che la madre di suo marito si sia introdotta di nascosto in casa sua per vedere Hayes.

Eric dirà a Katie di avere una disfunzione erettile

Successivamente, Justin andrà da Ridge e Brooke e non riuscirà proprio a mantenere il segreto di aver sorpreso Quinn in compagnia di Carter.

Infatti, l'avvocato deciderà subito di confessare quanto visto a Forrester senior e Logan. Poi dopo un po' anche Ridge e Brooke troveranno i due amanti insieme, ma Quinn subito si giustificherà affermando che Eric è a conoscenza della relazione.

Poco dopo, Eric deciderà di aprirsi con Katie e l'uomo le confiderà di avere una disfunzione erettile che non gli permette di avere rapporto sessuali con Quinn.

Forrester dirà a Logan che proprio per questa sua malattia, ha accettato che sua moglie stia con Carter.

Ridge non accetterà che Quinn vada a letto con Carter

Successivamente, Katie dirà tutta la verità di Eric e Quinn a sua sorella Brooke. Nonostante ciò, Ridge non sarà per niente d'accordo e non accetterà questa situazione.

Nel mentre, Hope e Finn avranno un confronto sui loro rispettivi matrimoni. Inoltre, i due coglieranno anche l'occasione per parlare di Sheila. Infatti, il dottore confesserà alla Logan che nonostante tutto, il suo desiderio sarebbe quello di conoscere meglio sua madre.