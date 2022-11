Slittano le nuove puntate di Mare Fuori 3: la fiction tornerà in onda nei primi mesi del 2023, dopo il successo che ha registrato in prima tv su Rai 2 e successivamente anche in streaming online su Netflix.

I colpi di scena non mancheranno e, in questo terzo capitolo della serie televisiva che vede protagonista Carolina Crescentini, ci sarà meno spazio per le vicende di Carmine e Filippo.

Carmine e Filippo meno presenti nelle nuove puntate di Mare Fuori 3

Nel dettaglio, le prime indiscrezioni su Mare Fuori 3 rivelano che quest'anno non verrà dato ampio spazio al racconto delle vicende di Carmine e Filippo, la coppia di amici che ha tenuto banco durante le prime due stagioni della serie televisiva.

I due, pur facendo parte del cast di questa terza stagione, avranno un ruolo meno centrale all'interno delle trame e delle dinamiche che nasceranno all'interno del carcere minorile di Napoli.

In questo modo, quindi, verrà dato maggiore spazio alle vicende di altri personaggi che pur essendo stati presenti delle prime stagioni, non hanno mai avuto un ruolo di spicco ai fini del racconto.

Stando ad un video backstage sulla terza stagione di Mare Fuori, sembrerebbe che nel corso delle nuove puntate verrà dato ampio spazio alle vicende di Ciro Ricci e Rosa Ricci.

Edoardo potrebbe sposare Carmela nelle nuove puntate di Mare Fuori 3

Spazio anche alle novità legate al personaggio di Totò che, nel corso delle prossime nuove puntate della fiction di Rai 2, potrebbe essere trasferito nel carcere di Poggioreale e scontare così la sua pena in seguito all'omicidio di Nina.

Al centro delle trame della terza stagione ci sarà anche il giovane Edoardo, che diventerà il vero protagonista delle nuove puntate.

A tal proposito, complice una scena in cui si vede Edoardo vestito di bianco non si esclude che possa coronare il suo sogno d'amore con Carmela e convolare a nozze insieme.

Ma quando andranno in onda le nuove puntate di Mare Fuori 3 in tv e dove sarà possibile vederle?

Dove e quando vedere la terza stagione di Mare Fuori in tv e streaming

Per vedere in onda questo nuovo capitolo della serie bisognerà attendere ancora un po' di tempo, dato che la messa in onda è in programma a febbraio 2023 in prima visione assoluta su Rai 2 e in streaming sul portale web RaiPlay.

Tuttavia, visto il successo che la serie ha registrato questa estate anche su Netflix, non si esclude che la serie possa arrivare successivamente anche sulla piattaforma streaming.