L'attesa dei fan di U&D sta per finire: la prossima settimana, per la precisione mercoledì 23 novembre, sarà trasmessa in tv la puntata in cui Ida, Alessandro e Federica lasceranno definitivamente il programma. Le anticipazioni sulla data tanto "agognata" dagli spettatori, l'ha data Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Mancano pochi giorni, dunque, al fidanzamento tra Platano e Vicinanza, ma anche all'addio senza scelta della tronista napoletana.

Aggiornamenti sulla programmazione di U&D

Quando andrà in onda la puntata di U&D in cui ben tre protagonisti del cast andranno via?

Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan del dating-show da settimane, ovvero da quando sono trapelate le anticipazioni della registrazione "incriminata".

Nel primo pomeriggio di oggi, 17 novembre, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha provato a soddisfare la curiosità del pubblico svelando la data in cui sarà trasmesso questo attesissimo appuntamento del format di Maria De Filippi.

"Domani (venerdì 18/11) inizia la registrazione precedente a quella in cui Ida e Alessandro escono e Federica abbandona il trono. Dunque, vedremo tutto ciò da mercoledì prossimo in poi", ha fatto sapere il ragazzo tramite il proprio profilo Instagram, quello col quale fornisce settimanalmente tutti gli spoiler sulle riprese della trasmissione di Canale 5.

I colpi di scena negli studi di U&D

Ricapitolando, manca solo una puntata alla messa in onda di quella tanto attesa dal pubblico di U&D: da venerdì 18 a martedì 22 (con la pausa del weekend in mezzo), dunque, sarà trasmesso su Canale 5 l'appuntamento che precede quello più interessante di questa prima parte di stagione del dating-show.

Da oltre due settimane, infatti, sul web non si parla d'altro che delle tante cose che sono accadute durante la registrazione del 4 novembre.

Gli spoiler che hanno fornito le persone che quel giorno erano in studio, fanno sapere che i primi a spiazzare sono stati Ida e Alessandro. Dopo aver aggiornato i presenti sulla loro frequentazione sempre più assidua, la dama e il cavaliere sono stati spronati da Tina Cipollari a viversi lontano dai riflettori.

Spinti da un forte sentimento (anche Platano ha lasciato intendere di essersi innamorata di Vicinanza), i protagonisti del Trono Over hanno annunciato il loro addio al programma in coppia.

Nessun commento da parte di Riccardo Guarnieri, che solo pochi giorni prima aveva ricevuto un "due di picche" dall'ex fidanzata.

Le segnalazioni sulla tronista di U&D

Sempre nel corso della puntata che sarà trasmessa in tv a partire da mercoledì 23 novembre, Federica Aversano ha lasciato il trono.

A quasi due mesi dall'inizio del suo percorso a U&D, la napoletana ha fatto sapere di non sentirsela più di stare lontana dal figlio. Visto che nessun corteggiatore è riuscito a farle perdere la testa, la 28enne ha deciso di abbandonare il dating-show a "cuor leggero" e soprattutto senza fare una scelta.

Nei giorni successivi alla divulgazione della notizia che la napoletana si è ritirata dal format di Maria De Filippi, sui social network hanno cominciato a circolare alcune segnalazioni sul suo conto. Deianira Marzano si è fatta portavoce di un sospetto che condividono alcuni spettatori, ovvero quello che Federica avrebbe detto addio a Uomini e donne per amore di una persona che non fa parte del cast.

La bella Aversano, dunque, si vocifera che potrebbe provare un grande sentimento per qualcuno che ha sempre tenuto nascosto, un uomo che non sarebbe riuscita a dimenticare accettando il ruolo di tronista alla fine dell'estate. Queste, però, al momento restano solo indiscrezioni non ancora supportate da prove.