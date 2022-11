Nella giornata di domenica 6 novembre 2022, su Rai 1 verrà trasmessa la sesta puntata - ultima della stagione - di Mina Settembre 2. Lo sceneggiato italiano che vede protagonisti, tra gli altri, anche Giuseppe Zeno e Serena Rossi, si concluderà con due episodi che si preannunciano molto interessanti. Protagonista sarà Mina, che verrà allontanata dal consultorio. Domenico farà tutto il possibile per farla reintegrare. Poi verrà dato spazio alle nozze di Titti, che verranno turbate da un avvenimento che le anticipazioni non specificano nel dettaglio.

Momenti delicati per Mina, Domenico cerca di aiutarla

Stando a quanto diffuso dalle anticipazioni emerse sull'ultimo appuntamento, verranno trasmessi due episodi, i cui titoli sono: "With a little help from my friends" e "Andare a vedere". Il primo dei due episodi vedrà come protagonista Mina, che subirà le conseguenze di aver contattato la vera mamma di Viola, la madre biologica, contro le volontà della stessa Viola.

Questo gesto scatenerà delle conseguenze, anche piuttosto problematiche. Infatti, Mina perderà il posto di assistente sociale: in via provvisoria, verrà sospesa. Una situazione che verrà affrontata con sconforto da Mina, la quale purtroppo verrà costretta ad abbandonare il consultorio, molto a malincuore.

Ma questo non sarà il momento più emozionante dell'episodio. Si parlerà anche di Domenico, che cercherà in tutti i modi a sua disposizione di far capire alla madre di Viola, quella biologica, di ritirare definitivamente la denuncia verso Mina. Un tentativo estremo e disperato per aiutare l'ormai ex assistente sociale.

La speranza di Domenico, ma anche quella di Mina, è quella di poter presto tornare in servizio e occuparsi delle persone che più ne hanno di bisogno.

Le anticipazioni non rivelano se i due riusciranno in questo intento.

Le nozze di Titti

Nell'altro episodio, quello conclusivo della stagione, il dodicesimo, avrà come protagonista indiscussa Titti, in particolare il giorno del matrimonio della donna. Ci sarà aria di festa, e le amiche saranno davvero molto contente per quel che sta succedendo a Titti.

Purtroppo, nel momento più bello, la gioia verrà interrotta da qualcosa di strano, che le anticipazioni però non specificano nel dettaglio. Sul finire della puntata, Olga tornerà a casa, ma quello che racconterà sembrerà essere una menzogna. Probabilmente la donna nasconde qualcosa.