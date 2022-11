Domenica 6 novembre andrà in onda l'ottava puntata di Amici. Visto che lo speciale in questione è stato registrato giovedì scorso, si sa già cosa è successo in studio e cosa vedranno tra poche ore gli spettatori di Canale 5. Nessuna eliminazione diretta nel corso dell'appuntamento odierno con il talent-show, anche se allievi come Gianmarco e Ludovica entreranno in crisi per i voti bassi che otterranno nella gara. La maestra Celentano, invece, rimprovererà Ramon per l'eccessivo egocentrismo che sfoggerebbe in studio.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

I ragazzi di Amici sono riusciti a uscire indenni dallo speciale numero otto di quest'anno: le anticipazioni che circolano da qualche giorno in rete, fanno sapere che non ci sono state eliminazioni nel corso della puntata che sarà trasmessa in tv il 6 novembre.

A rischiare grosso, però, sono stati: Piccolo G (che ha affrontato e vinto una sfida proposta da Arisa), Niveo e Ascanio (ultimi nella classifica stilata da Cristiano Malgioglio) e Gianmarco (fanalino di coda nella gara con giudice Froz).

Il ballerino del team Celentano, inoltre, scoppierà a piangere quando scoprirà di aver ricevuto solo un 6 come voto per la sua performance di hip-hop. Il giovane entrerà in crisi, e con lui anche Ludovica: la danzatrice verserà qualche lacrima dopo le critiche della maestra Alessandra alla sua esibizione sui tacchi.

I protagonisti del nuovo appuntamento con Amici

I giudici delle gare dell'ottava puntata della ventiduesima edizione di Amici, dunque, saranno: Cristiano Malgiglio per il canto e Froz per il ballo.

I cantanti, inoltre, parteciperanno a un'inedita competizione sull'interpretazione che avrà come giurato il maestro Beppe Vessicchio.

Ai tanti ospiti già citati, si aggiunge Marco Mengoni, che intonerà davanti al pubblico il suo ultimo singolo intitolato "Tutti i miei ricordi".

Gli allievi che si classificheranno ultimi nel pomeriggio del 6 novembre, nel corso della prossima settimana dovranno affrontare un esame per cercare di riprendersi la maglia da titolare, sospesa proprio a causa della bassa valutazione ricevuta in studio.

L'unica sfida che sarà proposta ai telespettatori tra qualche ora, è quella di Piccolo G: il cantautore del team Zerbi insisterà per potersi confrontare con un talento esterno nonostante il ripensamento di Arisa.

La strigliata dell'insegnante di Amici

Le anticipazioni che impazzano sullo speciale di Amici che sarà trasmesso in tv domenica 6 novembre, riguardano anche un'altra protagonista assoluta del cast.

La maestra Celentano, infatti, monopolizzerà gran parte del tempo a disposizione con critiche ad alcuni allievi, balli divertenti a centro studio, discussioni con i colleghi e rimproveri ai talenti meno disciplinari.

A proposito di quest'ultimo punto, la professoressa tirerà virtualmente le orecchie a Ramon dopo averlo visto mettere su un siparietto con Emanuel Lo durante il compito che doveva eseguire.

Il ballerino, dunque, sarà duramente sgridato dalla sua docente di riferimento, che sta iniziando a pensare che a lui importi più apparire e far ridere il pubblico anziché fare bene in scena.

Anche Rudy Zerbi criticherà i titolari della scuola dopo aver saputo che nessuno di loro si prenderà la responsabilità di aver scritto in un bigliettino che NDG sarebbe pesante e troppo concentrato sull'apparenza delle cose invece che sulla sostanza.

Nella puntata del 6 novembre, infine, tornerà il gioco del palloncini e si scoprirà che Samu ha una cotta per Elena D'Amario, mentre Megan pretende da Gianmarco un atteggiamento più da fidanzato anche quando sono con gli altri.