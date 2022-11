Perché è importante

La terza stagione di Mina Settembre si farà. La fiction con protagonista Serena Rossi tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva della tv di Stato e vedrà ancora protagonista l'amatissima Gelsomina, alle prese con nuovi casi da affrontare.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Nel corso delle ultime puntate della seconda stagione Gelsomina ha scelto di chiudere definitivamente con suo marito Claudio e si è riavvicinata all'ex spasimante Domenico.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui la protagonista ha scoperto che sua mamma Olga stava lottando contro una terribile malattia che, fino a quel momento, le aveva tenuto nascosto.

Anticipazioni Mina Settembre 3

Le anticipazioni su Mina Settembre 3 rivelano che la fiction continuerà a essere incentrata sulle vicende di Gelsomina anche se, questa volta, gli sceneggiatori intendono dare maggiore spazio alle storie che saranno raccontate piuttosto che alle vicende sentimentali della protagonista.

Grande attenzione sarà data alle sorti di mamma Olga: non si esclude che la terza stagione possa fare aprirsi in maniera tragica per Gelsomina.

L'assistente sociale col cappotto rosso potrebbe trovarsi a dover affrontare il dramma legato alla morte della sua mamma, che potrebbe uscire di scena definitivamente dalla prossima stagione, data la presenza irrisoria che il personaggio di Olga ha avuto nel corso della seconda serie.

I video dai social network

E, in attesa delle nuove puntate, in rete spopolano i video dell'amicizia speciale che in queste due stagioni ha visto protagoniste Mina, Irene e Titti: tre inseparabili amiche che, nel bene o nel male, hanno sempre affrontato la vita insieme.

Le reazioni della rete

L'amicizia speciale tra Mina, Titti e Irene ha conquistato il pubblico della fiction, curioso a questo punto di scoprire quali saranno le novità che dovranno vivere le tre amiche nella prossima stagione.

"Che trio, ma soprattutto che bella amicizia", ha scritto un commentatore sui social parlando di questa amicizia raccontata in Mina Settembre.

"Ci sono sempre l'una per l'altra, sono davvero speciali", ha scritto ancora un altro commentatore e fan social.

"Un'amicizia bellissima, davvero uniche", scrive ancora un fan della serie campione di ascolti su Rai 1.

Tutto quello che devi sapere su Mina Settembre

La fiction ha dominato gli ascolti

La seconda stagione di Mina Settembre ha trionfato dal punto di vista auditel con una media di oltre 4,5 milioni di spettatori a settimana e uno share che ha superato il 27%. Numeri che hanno reso la fiction con Serena Rossi la più vista di questa stagione autunnale.

Quando iniziano le riprese delle nuove puntate

Le riprese delle nuove puntate di Mina Settembre 3 sono confermate tra la primavera e l'estate 2023 ma, per vedere in onda la fiction in tv, bisognerà attendere la stagione televisiva 2023/2024.

Serena Rossi potrebbe tornare con La Sposa 2

Prima di tornare a vestire i panni di Gelsomina, Serena Rossi potrebbe girare le nuove puntate de La Sposa 2, un'altra serie di grande successo che l'ha vista protagonista assoluta nel 2021.