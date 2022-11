Domenico esce di scena dal cast di Mina Settembre 3? Cresce l'attesa dei fan per le nuove puntate della fiction che vede protagonisti Serena Rossi e Giuseppe Zeno.

La seconda stagione si è conclusa con il lieto fine per la coppia composta da Gelsomina e Domenico: i due sono riusciti finalmente a vivere la loro favola d'amore insieme ma, in vista della terza stagione, potrebbero esserci dei clamorosi colpi di scena e non si esclude che il ginecologo possa andare incontro ad un tragico destino.

Confermato l'appuntamento con Mina Settembre 3

Nel dettaglio, l'appuntamento con Mina Settembre 3 è stato già confermato: la fiction con Serena Rossi tornerà in onda nel corso del 2024 con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta.

Al momento, però, l'unica certezza legata al cast della fiction è quella relativa alla presenza di Serena Rossi.

L'amatissima Gelsomina continuerà ad essere il fulcro centrale delle trame di questa terza stagione della serie televisiva mentre, al momento, non si hanno ancora conferme sulla presenza di Giuseppe Zeno, alias Domenico.

In una recente intervista a preoccupare i fan sono state proprio alcune dichiarazioni di Giuseppe Zeno che, sulla terza stagione di Mina Settembre, è stato abbastanza lapidario.

L'attore di Domenico lascia il cast di Mina Settembre 3?

"Non so nulla", ha sentenziato l'attore che non si è voluto sbilanciare più di tanto su quello che sarebbe successo e, complice il finale della seconda serie, non si esclude che Domenico possa andare incontro ad un triste destino.

Sì, perché nelle scene finali dell'ultima puntata trasmessa il 6 novembre su Rai 1, Domenico ha ricevuto una chiamata scioccante dalla sorella.

Anna ha informato Domenico del fatto che, dopo il suo arrivo a Barcellona, il suo fidanzato interpretato dall'attore Fabio Fulco, è stato ferito e adesso si trova sospeso tra la vita e la morte.

Domenico esce di scena tragicamente in Mina Settembre 3?

Un duro colpo per Domenico che, senza pensarci su due volte, ha subito preso il primo volo per correre dalla sorella e starle vicino in questo momento così delicato e difficile.

Prima di andare via, Domenico si è reso protagonista di una sorta di "addio" con Mina, dove l'ha ringraziata per la bellissima serata che avevano trascorso assieme e per le forti emozioni vissute.

Una scena che ha allarmato anche i numerosi fan social di Mina Settembre che, in vista della terza stagione, temono che Domenico possa uscire di scena in maniera tragica.

Possibile che, una volta approdato a Barcellona, Domenico si ritroverà vittima dei loschi affari del compagno di sua sorella? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate.