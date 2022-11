Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Mina Settembre, nella sesta ed ultima puntata della seconda stagione che andrà in onda domenica 6 novembre in prima serata su Rai 1, l'assistente sociale verrà sospesa dalla professione per aver contattato la madre biologica di Viola. Infatti, la donna deciderà di denunciare Mina Settembre e dovrà intervenire Domenico in soccorso della collega per cercare di risolvere la situazione.

Mina verrà sospesa dal suo lavoro

Nel finale di stagione di Mina Settembre verranno mandati in onda gli ultimi due episodi rispettivamente intitolati rispettivamente "With a little help from my friends" e "Andare a vedere".

Entrando nello specifico delle trame, la protagonista interpretata dall'attrice Serena Rossi si ritroverà a dover affrontare le conseguenze della sospensione dal suo lavoro, dopo aver oltrepassato il limite contattando la madre biologica di Viola, che per legge aveva deciso di restare anonima.

Domenico andrà dalla madre di Viola per far ritirare la denuncia ai danni di Mina

Infatti, il gesto dell'assistente sociale anche se sarà fatto con tutte le migliori intenzioni, costerà caro a Mina che dopo la sospensione sarà disperata e delusa allo stesso tempo. In particolare, la protagonista sarà costretta a lasciare il consultorio con la morte nel cuore. In questa circostanza, tutti i colleghi di lavoro e pazienti si commuoveranno nel dover salutare Settembre.

L'unico che non vorrà accettare questa situazione sarà Domenico che le proverà tutte pur di aiutare Mina. Il ginecologo infatti andrà dalla madre biologica di Viola e proverà a convincerla a ritirare la denuncia ai danni dell'assistente sociale, in modo tale che quest'ultima possa ritornare nuovamente al suo posto di lavoro.

Titti e Giordano si sposeranno

Invece, nel dodicesimo ed ultimo episodio della seconda stagione di Mina Settembre, al centro dell'attenzione ci sarà il matrimonio di Titti con Giordano. Il giorno delle nozze, le amiche saranno molto emozionate per le nozze di Titti, però ci sarà qualcosa di strano che potrebbe turbare questo momento così importante.

Nel frattempo, Olga la madre di Mina tornerà di nuovo a casa però la storia che racconterà per giustificarsi, non reggerà più di tanto. Infatti, la donna sicuramente starà nascondendo qualcosa, ma Settembre non se ne starà con le mani in mano e vorrà cercare di capire cosa nasconde sua madre che per diversi mesi è praticamente scomparsa con la scusa del viaggio in crociera.