Anche se nella casa del GF Vip sono appena entrati sei nuovi concorrenti, i giornalisti fanno sapere che gli ingressi non sono finiti. Nelle prossime settimane, infatti, almeno altri due personaggi famosi dovrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà. I nomi più quotati, attualmente, sarebbero quelli di due ex protagonisti di Uomini e donne. In lizza per il ruolo di vippone, ci sarebbero il dj Eugenio Colombo e una dama del Trono Over dall'identità ancora sconosciuta.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Il cast del GF Vip 7 è in divenire: viste le eliminazioni, le squalifiche e i ritiri del primo mese e mezzo, gli autori del reality-show avrebbero intenzione di continuare ad inserire volti nuovi nel gruppo di vipponi.

A confermare questa indiscrezione sono stati due giornalisti che conducono il programma web Casa Pipol.

Gabriele Parpiglia e Samara Tramontana, dunque, di recente hanno fatto sapere che nelle prossime settimane ci saranno altri ingressi nella casa più spiata d'Italia, e almeno due di questi sarebbero legati a Uomini e Donne.

Un personaggio famoso che a breve potrebbe entrare in gioco è Eugenio Colombo. Il ragazzo è noto per essere stato un amato tronista del format di Maria De Filippi circa dieci anni fa, mentre oggi è un affermato dj.

In questi mesi, inoltre, l'uomo è finito al centro del Gossip per la chiacchierata separazione con Francesca Del Taglia, la donna che aveva scelto in tv e dalla quale ha avuto due bellissimi bambini.

Il futuro del GF Vip

Samara Tramontana, però, non ha fatto solo il nome di Eugenio Colombo come possibile nuovo concorrente del GF Vip.

Pare che gli autori del reality Mediaset vogliano "pescare" ancora dal cast di Uomini e Donne, e sarebbero pronti a puntare tutto su una dama del Trono Over dall'identità ancora sconosciuta.

I giornalisti di Casa Pipol, infatti, non hanno svelato chi sarebbe la storica protagonista del dating-show che a breve potrebbe entrare nella casa di Cinecittà.

Dando un'occhiata ai veterani della trasmissione nella sua versione senior, si può ipotizzare che a diventare vippona potrebbe essere una tra Ida Platano e Gemma Galgani.

Anche Amedeo Venza ha fatto sapere che più in là ci saranno almeno altri tre ingressi nel cast del programma di Canale 5 e, anche se non ha fatto nomi, ha lasciato intendere che uno dei candidati al ruolo sarebbe una persona alla quale lui tiene moltissimo.

Novità per le dirette del GF Vip

Sempre nel corso dell'ultima puntata di Casa Pipol, Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che la programmazione del GF Vip 7 sta per cambiare.

A partire da metà novembre, infatti, il reality-show andrà in onda solamente una volta a settimana (il lunedì sera, mentre l'appuntamento del giovedì è sospeso fino all'inizio del 2023) e che la doppia diretta non riprenderà prima di gennaio prossimo.

Per quanto riguarda il periodo natalizio, quest'anno il format condotto da Alfonso Signorini farà compagnia ai telespettatori il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

Sono tante, dunque, le novità in arrivo per la trasmissione che continua a far registrare buoni ascolti da circa due mesi.

Gli ingressi nella casa di ben sei personaggi famosi, inoltre, hanno già dato il via a nuove interessanti dinamiche alle quali il pubblico sembra appassionarsi. Oriana Marzoli, ad esempio, ha bisticciato con Antonella Fiordelisi e ha indagato su quello che è accaduto sotto le coperte tra Antonino e Giaele; Micol Incorvaia (sorella minore dell'ex gieffina Clizia), invece, ha attirato l'attenzione di Spinalbese scatenando una piccola reazione di gelosia in De Donà.