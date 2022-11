Nella serata di domenica 6 novembre sono stati trasmessi gli episodi finali della seconda stagione di Mina Settembre. La fiction di Rai 1 è terminata, lasciando in sospeso alcune questioni e facendo intendere che i nodi da sciogliere verranno trattati nella terza stagione, confermata dallo sceneggiatore Fabrizio Cestaro. Durante l'ultima puntata, dopo essere stata reintegrata a lavoro, Gelsomina ha ricevuto la visita a casa di Viola, che le ha chiesto di diventare sua mamma. Mimmo invece, nel cuore della notte, è stato svegliato dalla telefonata di sua sorella che, disperata, gli ha detto che il suo fidanzato era rimasto coinvolto in una sparatoria.

Mina Settembre 2, finale: Viola chiede a Gelsomina di diventare sua mamma

Gelsomina ha avuto giorni di ansia e preoccupazione. Negli ultimi episodi di Mina Settembre, infatti, l'assistente sociale ha scoperto di essere stata denunciata dalla mamma di Viola e per tale motivo è stata allontanata dal consultorio. Grazie all'aiuto di Mimmo (che è riuscito a far ritirare la denuncia dalla madre biologica della sedicenne), la figlia di Olga è tornata al lavoro, evitando così di essere radiata. Ma non è finita qui, nella dodicesima puntata Viola si è presentata a casa di Mina e le ha chiesto, in lacrime, di diventare la sua mamma. Al momento, non è chiaro se Settembre riuscirà a ottenere l'affido e a fare in modo che la ragazzina possa trasferirsi da lei.

Mina Settembre 2, ultima puntata: Mimmo è disperato per Anna

Domenico Gambardella, invece, è riuscito a fare i conti con i suoi sentimenti e negli episodi finali di Mina Settembre è stato sincero con Giulia, rivelandole di amare ancora Gelsomina. Nel frattempo, Mimmo ha ricevuto la visita di Anna e ha scoperto che sua sorella continuava a frequentare un ragazzo poco raccomandabile.

Nonostante tutto, e grazie all'intervento di Gelsomina, i due fratelli si sono avvicinati e il ginecologo ha accettato il fidanzato di Anna. Purtroppo però, nel cuore della notte, Domenico ha ricevuto la telefonata di sua sorella, in cui lo informava che il compagno è rimasto ferito in ospedale. Pertanto Gambardella è corso in ospedale.

Anche in questo caso, nella terza stagione, verrà sicuramente spiegato cosa è successo all'uomo e se è riuscito a sopravvivere alle pallottole.

Mina Settembre 3 si farà: andrà in onda nel 2024

Intanto è stata confermata la terza stagione di Mina Settembre. Ad annunciarlo è stato lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro sulle pagine di FanPage: "Posso dire che, a differenza della precedente stagione, a tutte le domande ci sarà una risposta. Stavolta non abbiamo lasciato nulla in sospeso. Si arriverà a dei punti fermi, delle storie si chiuderanno. Ovviamente, poi, ci sarà anche un rilancio che rimanderà alla terza stagione".

La terza stagione, probabilmente, andrà in onda nel 2024 e, a differenza della seconda, le puntate potrebbero essere solo quattro.