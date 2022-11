L'appuntamento con Mina Settembre 3 è confermato su Rai 1. La fiction con Serena Rossi tornerà in onda nuovamente con un nuovo ciclo di puntata in prima visione assoluta, che si preannunciano già attesissime dai fan.

Grande attenzione in primis per quelle che saranno le sorti di Olga, mamma di Gelsomina dopo che nel corso dell'ultima puntata della seconda serie, la donna ha confessato a sua figlia che da un po' di tempo sta combattendo contro una malattia.

Occhi puntati anche su Mina e Domenico: riusciranno finalmente a vivere la loro storia d'amore senza "interferenze" esterne?

Quando va in onda Mina Settembre 3 su Rai 1

Nel dettaglio, dopo il boom di ascolti della seconda stagione, Mina Settembre 3 è stata confermata dalla Rai per un nuovo ciclo di episodi.

Le riprese della fiction, di cui attualmente si stanno scrivendo le trame che andranno a comporre le prossime puntate, partiranno nel 2023 e per vederla in onda bisognerà attendere il 2024.

Un po' di attesa, quindi, per gli oltre quattro milioni e mezzo di spettatori che in queste settimane hanno seguito con passione le vicende di Gelsomina e degli altri protagonisti che si muovono all'interno del celebre consultorio di Napoli.

A differenza della seconda stagione, però, la terza serie potrebbe subire una riduzione dal punto di vista della durata, dato che al momento si starebbe valutando l'ipotesi di mettere in cantiere solo quattro e non sei nuove puntate.

La madre di Gelsomina affronta la malattia in Mina Settembre 3

In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale sulla programmazione di Mina Settembre 3, l'attenzione per le prossime puntate della fiction sarà incentrata in primis sulle sorti della madre di Gelsomina.

Il finale della seconda stagione è stato particolarmente amaro per il personaggio interpretato da Serena Rossi, la quale ha scoperto che sua madre le ha tenuto nascosto un segreto per diverso tempo.

Sì, perché la donna ha finto di essere partita in crociera ma in realtà si trovava in una clinica specializzata, dove sta lottando contro una malattia seria.

La madre di Gelsomina potrebbe morire nelle prossime puntate di Mina Settembre 3

Alla fine Mina scoprirà tutto e deciderà di perdonare la mamma per le bugie che le ha detto, accettando di stare al suo fianco in questo momento così delicato e difficile.

Ma cosa succederà nelle prossime puntate della terza stagione? Le sorti di Olga preoccupano moltissimo e, tenendo conto che già in questa seconda stagione la donna è stata presente in pochissimi episodi, non si esclude che la nuova serie possa essere caratterizzata dall'uscita di scena della donna.

La mamma di Gelsomina, quindi, potrebbe morire e perdere la sua battaglia contro la malattia che sta affrontando.