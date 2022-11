Soleil Sorge conduce GFVip Party con Pierpaolo Pretelli. Ospite a Casa Chi, la influencer italo-americana ha espresso un commento sugli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Stando al punto di vista di Soleil, Antonino Spinalbese non è affatto il più bello della casa mentre Antonella Fiordelisi non la considera la sua erede. Su Nikita Pelizon e Luca Onestini invece, non vede nulla di particolare.

Le parole su Antonella e Antonino

Nel corso della chiacchierata con Azzurra Penna, Soleil Sorge ha risposto ad alcune domande sugli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Alla domanda riguardante Antonino Spinalbese, la influencer ha ammesso di non subire il fascino del 27enne: "Antonino non lo trovo attraente nemmeno fisicamente e non è il mio tipo a livello caratteriale". Tuttavia, Sorge è convinta che la bellezza di una persona sia completamente soggettiva.

Per quanto riguarda le voci su Antonella Fiordelisi che potrebbe diventare l'erede di Soleil, la diretta interessata ha replicato: "Antonella mia erede? No, assolutamente".

Il commento sugli altri 'vipponi'

Successivamente Sorge ha ammesso che non c'è un concorrente in particolare che le sia antipatico. A detta della conduttrice di GFVip Party, alcuni "vipponi" non si sono comportati bene quando c'era Marco Bellavia all'interno della casa.

Soleil ha fatto il nome di Patrizia Rossetti, Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi. Infine, Soleil Sorge ha espresso un parere sul flirt che sta nascendo tra Luca Onestini e Nikita Pelizon: "Non vedo nulla". A detta della 28enne, la conoscenza di Luca e Nikita è all'inizio quindi se dovesse esserci qualcosa si vedrà con il tempo.

La influencer ha precisato che Luca Onestini non la sta facendo emozionare e se dovesse fare il nome di un concorrente più antipatico rispetto agli altri farebbe proprio il nome del modello emiliano.

Luca Onestini e Solei Sorge hanno avuto una relazione in passato

Tra Soleil Sorge e Luca Onestini non corre buon sangue. I due in passato hanno avuto una relazione: lui in veste di tronista aveva deciso di uscire da Uomini e Donne con Soleil.

Mentre il modello era nella casa del GFVip 2, il fratello Gianmarco lo mise al corrente che Sorge lo aveva tradito con un altro tronista Marco Cartasegna.

Da quel momento i due hanno si sono lanciati frecciatine a vicenda nel corso degli anni. Addirittura, Onestini avrebbe dovuto partecipare al Reality Show di Canale 5 nella precedente edizione in coppia con il fratello, ma a causa della presenza della influencer italo-americana decise di non accettare l'ingresso nella casa più spiata d'Italia.