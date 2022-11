Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal prossimo 28 novembre 2022. La messa in onda dei Mondiali di calcio porterà ad un vero e proprio stravolgimento del palinsesto della rete ammiraglia, il quale subirà un bel po' di modifiche nella fascia del primo pomeriggio.

A farne le spese sarà l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 che verrà sospeso dalla programmazione della rete ammiraglia, mentre quello con L'Eredità proseguirà in tv ma in una fascia oraria diversa.

Il Paradiso delle signore sospeso: cambio programmazione Rai dal 28 novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per i Mondiali di calcio 2022 entrerà nel vivo a partire da lunedì 28 novembre, quando si assisterà alla sospensione de Il Paradiso delle signore 7.

La fortunata soap opera pomeridiana con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina verrà sospesa dal palinsesto per ben due settimane.

Gli spettatori e appassionati delle vicende di tutti i protagonisti del celebre grande magazzino milanese, dovranno rinunciare per due settimane alla messa in onda degli episodi inediti, dopo questa scelta della Rai di ospitare le partite del pomeriggio sulla rete ammiraglia e non più su Rai 2 (come sta accadendo in questi giorni).

Quando ritorna Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1 dopo lo stop

Di conseguenza, Il Paradiso delle signore 7 andrà in pausa e tornerà in onda nuovamente a partire da lunedì 12 dicembre 2022, quando ci sarà spazio per la messa in onda delle puntate inedite su Rai 1.

Questo cambio programmazione dovuto ai Mondiali riguarderà anche l'appuntamento con L'Eredità, il quiz a premi condotto da Flavio Insinna che, tuttavia, a differenza della soap opera pomeridiana, non si fermerà ma subirà delle sostanziali modifiche.

Ad esempio, nella giornata di lunedì 28 novembre, l'appuntamento con il quiz non verrà trasmesso su Rai 1 per lasciare spazio alla partita dei Mondiali che si giocherà alle 17:00.

L'Eredità non si ferma: cambio programmazione Rai dal 28 novembre

L'Eredità, però, tornerà in onda regolarmente dal 29 novembre seppur in una fascia oraria diversa rispetto a quella tradizionale.

Il quiz condotto da Flavio Insinna sarà trasmesso tutti i giorni alle ore 18:10 e successivamente, verso le 19:20 lascerà già la linea al Tg 1 della sera.

Terminato l'appuntamento con i Mondiali di calcio, l'appuntamento con L'Eredità tornerà in onda nella sua consueta fascia oraria del preserale.

Sospesa anche La Vita in diretta: cambio programmazione Rai

Cambiamenti anche per La Vita in diretta, il talk show feriale di Rai 1 condotto da Alberto Matano, seguito in queste settimane da una media di quasi due milioni e mezzo di spettatori.

Dal 28 novembre, l'appuntamento con il programma del pomeriggio sarà sospeso dalla programmazione della rete ammiraglia.

Stessa situazione anche per I Soliti Ignoti condotto da Amadeus: il game non tornerà in onda nella settimana che va dal 28 novembre al 4 dicembre per continuare a permettere la messa in onda delle partite dei Mondiali del Qatar nella fascia oraria che va dalle 20:00 alle 22:00

Buoni ascolti per i Mondiali di calcio 2022 sulle reti Rai

Insomma, i telespettatori della rete ammiraglia dovranno fare i conti con un bel po' di cambiamenti e novità che riguardano in primis il palinsesto pomeridiano e serale.

Intanto, però, gli ascolti di queste prime giornate dei Mondiali stanno premiando la scelta della tv di Stato che si è accaparrata i diritti esclusivi per la messa in onda dei match.

La media degli incontri in prime time supera la soglia dei cinque milioni di spettatori, mentre gli incontri del pomeriggio viaggiano su una media compresa tra il 19 e il 22% e una media di quasi tre milioni.