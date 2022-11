Grande delusione per il finale di Sopravvissuti, la Serie TV in onda su Rai 1 che sembrava promettere molto bene ma che, invece, ha deluso ogni aspettativa. Tantissimi i commenti negativi dei telespettatori, che si sono scagliati sui social per dare la loro opinione negativa. Un flop che nessuno si aspettava, visto che Lino Guanciale è molto amato. Ci si chiede se ci sarà una seconda stagione, ma la risposta è sì e arriva direttamente dalla sceneggiatrice Viola Rispoli, che ha dichiarato che la sceneggiatura è stata già scritta. Ma, alla luce di tutte queste critiche, verrà mandata in onda?

Ecco cosa hanno scritto i telespettatori, furiosi per il finale-non finale improbabile della serie Tv.

Sopravvissuti con Lino Guanciale delude i telespettatori: critiche feroci

Sui social si sono diffusi a macchia d'olio commenti molto negativi sulla serie Tv Sopravvissuti con Lino Guanciale, che è terminata senza un finale chiaro. Tv sorrisi e canzoni ha raccolto le tante lamentele nella posta dedicata ai lettori. Nella rubrica si legge che i telespettatori hanno criticato in primis gli episodi, giudicati ''senza capo né coda'', troppo difficili e ostici da comprendere. Troppi i misteri, così come i quesiti non risolti. La ciliegina sulla torta è stato il finale - non finale, una formula che sta stancando i telespettatori che, al contrario, vorrebbero dormire in pace sapendo come termina una serie televisiva che hanno seguito con interesse.

''Non sono fiction da trasmettere in prima serata'' ha scritto un telespettatore riguardo Sopravvissuti. Ma non è finita qui.

Bocciato Sopravvissuti su Rai 1, i telespettatori si sentono presi in giro

Continuando con le lamentele e le critiche raccolte dalla rubrica del settimanale, emerge uno scontento generale su Sopravvissuti.

I telespettatori hanno ribadito di essere stanchi di fiction e Serie Tv che terminano con finali aperti, così da invogliare a seguire la stagione successiva. Ma forse non è questo il caso. Un lettore scrive: ''Se ci sarà la seconda stagione, ci sarà il tempo per dimenticare tutto, ma non il ricordo di una beffa''. La stoccata finale arriva però da un altro telespettatore: ''Chi ha voglia di guardare una fiction i cui autori non ci hanno rispettato?

Voto zero''.

La seconda stagione di Sopravvissuti si farà?

La risposta è sì. A dichiararlo è Viola Rispoli, la sceneggiatrice. Le scene sono già state scritte e la fiction con Lino Guanciale dovrebbe andare in onda su Rai 1 nel 2024, se la Rai lo consentirà. Alla luce di tutte queste critiche ci si chiede se Sopravvissuti 2 verrà trasmesso. L'intento è proprio quello di dare risposte ai telespettatori dopo un finale aperto, che tuttavia non è stato apprezzato.