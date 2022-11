Arriva il finale di Gomorra in chiaro in tv, la quinta attesissima stagione nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo. Le anticipazioni dei nuovi episodi di questa amata Serie tv vedranno Genny e Ciro di nuovo insieme, pronti a scoprire che cosa è successo nel loro passato e a tornare a Napoli, la città che amano e verso la quale sentono un irresistibile richiamo. In realtà, i due avevano avuto modo di incontrarsi nello spin-off ''L'immortale'', che ha fatto da ponte tra la quarta e la quinta stagione. Che cosa accadrà nei nuovi episodi?

Di seguito, le anticipazioni.

Arriva Gomorra in chiaro su Tv8: Genny scopre cosa è successo a Ciro

Una bellissima notizia farà felici i fan di Gomorra, che arriva in chiaro su Tv8 con la quinta, attesissima stagione. Si avrà modo di seguire le vicende di Genny e Ciro, che si ritroveranno dopo diverso tempo. Ricordiamo infatti che Ciro era uscito dal cast nella terza stagione. A dare le prime anticipazioni è lo stesso Salvatore Esposito, il volto di Genny. Nel primo episodio della stagione finale di Gomorra, Genny verrà a sapere che cosa era realmente successo a Ciro, ovviamente senza dare i dettagli per non rovinare la sorpresa. Ma non solo. Altri spoiler sono stati rilasciati da Marco D'Amore, che svela il filo conduttore degli episodi finali: il rapporto speciale che lega Ciro e Genny.

Gomorra 5, le anticipazioni dei nuovi episodi: Ciro e Genny faccia a faccia

Nella quarta stagione di Gomorra, Genny aveva tentato di voltare pagina e lasciare la malavita. Purtroppo non ci è riuscito, a causa degli scontri tra Patrizia e la famiglia dei Levante. Dunque, il sogno di vivere una vita normale e lontano dai guai è svanito miseramente per Gennaro.

Nella quinta stagione di Gomorra, troviamo Genny impegnato a nascondersi dalla polizia e costretto a nascondersi per non essere arrestato. Ha anche dovuto lasciare la moglie e il figlio, nella speranza di salvarsi. Genny viene a sapere che Ciro non è morto e si trova in Lettonia: ma cosa gli è capitato? Quando i due si troveranno faccia a faccia, si diranno ciò che è successo.

Nei nuovi episodi di Gomorra ci saranno anche delle new entry, tra cui donna Luciana (Tania Garribba), spietata moglie di Don Angelo, contro il quale Genny deve combattere.

Dove vedere Gomorra 5 in chiaro in Tv e quando inizia

Al via la stagione finale di Gomorra 5, la Serie TV con Salvatore Esposito e Marco D'Amore che arriva in chiaro su Tv8. La prima puntata è prevista per lunedì 14 alle 21:30. In totale, saranno dieci gli episodi che vedranno Ciro e Genny alla resa finale dei conti: chi si siederà di nuovo sul trono di Napoli? Ora la città è senza un re, ma ancora per poco.