La fine del matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo continua a far discutere. Ad alimentare il Gossip sono i diretti interessati, che tra uno scatto rubato e una dichiarazione social, tengono ancora alta l'attenzione su di loro. Solo qualche giorno fa, l'ex corteggiatore di Uomini e donne aveva affermato di aver ripreso in mano la sua vita senza rinunciare più a nulla, come aveva fatto in passato lasciando intendere che le sue rinunce erano legate a dei paletti imposti da Teresa. L'ex tronista non è rimasta in silenzio di fronte a tali affermazioni e ha replicato in maniera piccata.

La replica di fuoco di Teresa a Salvatore

'A troppe proposte simili ho dovuto rinunciare negli anni per amore', ha detto Salvatore su Instagram giustificando il suo cambio di rotta in ambito professionale e non solo. Mentre si fanno sempre più numerose le segnalazioni che vedono Di Carlo a fianco di un'altra ragazza, l'ex corteggiatore ha iniziato a fare diversi shooting ma anche provini per case di moda famose a livello internazionale. Pare evidente che Salvatore abbia voluto mandare una frecciatina alla sua ex moglie, accusandola in qualche modo di essere la causa delle sue 'rinunce'. La risposta di Teresa non si è fatta attendere.

'Il fatto che io sia una signora non giustifica il fatto che un’altra persona possa permettersi il lusso di dire ca***te!', ha esordito Teresa sulle sue Instagram Story.

Cilia si è esposta e stavolta non ha usato toni pacati ma è apparsa visibilmente irritata, così ha voluto spiegare il suo punto di vista. Teresa ha voluto declinare ogni responsabilità riguardante le scelte lavorative dell'ex marito affermando che Salvatore in passato pensava solo al calcio e che evidentemente solo adesso ha cambiato direzione.

Le dichiarazioni di Teresa

'Nessuno gli ha mai impedito nulla', ha poi proseguito Teresa, che attualmente ha affermato di aver cambiato stile di vita solo perché adesso è single e non deve più dare conto a nessuno. L'ex tronista ha precisato che da persone mature quando ci si sposa bisogna condividere con il compagno ogni scelta, e anche se non rinnega nulla di ciò che ha fatto di certo ad oggi si sente rinata.

Inoltre, la siciliana ha raccontato di non sapere più nulla del suo ex perché è stata bloccata ovunque e in ogni caso preferisce non dire nulla di ciò che ha fatto Salvatore perché preferisce continuare a comportarsi da signora.

'Per seguire i suoi sogni ho rinunciato ai miei', ha concluso Teresa che ha voluto comunque augurare il meglio al suo ex marito, anche se dovesse arrivare accanto a un'altra persona. Il botta e risposta si concluderà qui? Solo il tempo potrà stabilirlo.