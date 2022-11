L'appuntamento con Terra Amara torna in onda nella settimana 14-18 novembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap rivelano che il piccolo Adnan comincerà a stare male e farà preoccupare moltissimo i suoi genitori, tanto che lo porteranno in ospedale.

Intanto Demir dovrà occuparsi della sparizione misteriosa dei suoi cavalli e darà a Gaffur il compito di scoprire cosa sia accaduto.

Hunkar mette alle strette Fekeli: anticipazioni Terra Amara 14-18 novembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste dal 14 al 18 marzo 2022 rivelano che Demir scopre da Sermin che Zuleyha sta scappando via con Adnan e si recherà subito all'aeroporto per fermarla.

Una volta giunto sul posto, noterà in lontananza anche Yilmaz e si preparerà subito al peggio. Per fortuna, però, la moglie di Cengaver lo chiamerà in tempo per dirle che in realtà Zuleyha si trova da lei.

Hunkar avrà un incontro con Fekeli e gli chiederà di andare via per sempre dalla città assieme a Yilmaz, per evitare di trovarsi in nuovi guai.

Peccato, però, che Fekeli non abbia alcuna intenzione di lasciare la città di Adana, perché vuole che venga fuori la verità sul decesso di Adnan, sostenendo a chiare lettere di non essere stato lui a farlo fuori.

Il piccolo Adnan sta male: anticipazioni Terra Amara al 18 novembre 2022

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, previste fino al 18 novembre 2022 su Canale 5, rivelano che a destare preoccupazione sarà anche il piccolo Adnan.

Il bambino si sentirà male dopo essere colto da febbre alta. Demir e Zuleyha, preoccupatissimi, lo porteranno subito in ospedale per degli accertamenti.

Intanto Demir tenterà in tutti i modi di evitare il divorzio tra Sabahattin e Sermin: parlerà direttamente con l'uomo e gli chiederà di stare fuori dalla loro vita.

In queste nuove puntate della soap opera turca, Demir verrà informato della sparizione dei suoi cavalli all'interno della tenuta.

Demir indaga sulla sparizione dei cavalli: anticipazioni Terra Amara 14-18 novembre

A quel punto il ricco imprenditore vorrà che venga fatta chiarezza su quanto è accaduto, così farà radunare tutti i lavoratori e dopo aver licenziato Halil, nominerà Gaffur come nuovo caposquadra che avrà il compito di ritrovare i cavalli.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Terra Amara nella settimana 14-18 novembre 2022 rivelano che a tarda sera un uomo si recherà alla villa da Hunkar, confessandole che Husamettin è in fin di vita, ma ha qualcosa di importante da dirle.

La donna deciderà di raggiungerlo e, nel momento in cui arriverà da lui, non riuscirà a scoprire il segreto che custodisce l'uomo, dato che morirà pochi secondi dopo il loro incontro.