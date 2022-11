Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 7 a venerdì 11 novembre su Rai 1 sono ricche di scene forti e struggenti. Le anticipazioni, infatti, rivelano che ci sarà l’addio tra Salvatore Amato e Anna Imbriani, ma ci saranno anche scene di scontri tra due ex: Adelaide di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri. Mentre quest’ultimo umilierà Ezio Colombo per via di una faccenda che riguarda la ditta Palmieri, Tancredi di Sant’Erasmo riuscirà a boicottare la carriera di suo fratello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania e Gemma coalizzate per i loro genitori

L’articolo sulla tragedia del Vajont pubblicato sul settimanale del Paradiso Market non porterà nulla di buono nella vita di Marco, infatti, il giovane giornalista avrà due nemici che gli faranno la "guerra". Si tratta del fratello Tancredi di Sant’Erasmo e di Umberto Guarnieri. I due uomini faranno sapere alla stampa di non approvare l’articolo scritto dal giovane Sant’Erasmo. Vittorio e Roberto, invece, prenderanno le sue difese. Mentre Maria, con l’aiuto di Armando, sarà impegnata a realizzare un abito da far vedere a Flora, il banchiere Guarnieri umilierà Ezio per non avergli chiesto un parere in merito a un permesso fatto alle operaie della ditta Palmieri.

Adelaide, intanto, cercherà di convincere il suo socio a unirsi a lei nella battaglia contro Umberto, ma il signor Conti preferirà restare fuori da questa faida. Dopo aver detto addio ad Anna, Salvatore scoppierà in un pianto a dirotto e si sfogherà con Marcello.

Le Veneri soffriranno moltissimo nel vedere il giovane Amato chiuso a riccio nel suo dolore e avranno un’idea per risollevare il suo animo.

Stefania e Gemma uniranno le forze per organizzare una serata romantica per i loro genitori. Nel frattempo Gloria verrà a sapere l’umiliazione che ha vissuto Ezio. Vito, dopo aver scoperto uno dei desideri di Maria, cercherà in tutti i modi di esaudirlo. A Matilde verrà in mente una bella iniziativa per l’atelier e Vittorio resterà senza parole.

Il direttore del Paradiso delle Signore inizierà a vederla sotto una luce nuova.

Adelaide fa un’amara scoperta: Il Paradiso delle Signore, spoiler 7-11 novembre

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la Contessa di Sant’Erasmo farà una brutta scoperta: Tancredi ha messo in atto un piano per mettere in cattiva luce la carriera di Marco. Di conseguenza Adelaide si metterà subito all’opera per far ottenere a Marco nuovi colloqui. L’idea di Elvira non piacerà moltissimo a Salvatore, infatti, il barista tirerà fuori il peggio di sé e tratterà malissimo la signorina Gallo. La tensione tra Umberto ed Ezio diventerà sempre più pungente e Vittorio deciderà di prendere le parti del signor Colombo.

Mentre Vito sarà impegnato a organizzare la sorpresa per Maria, Vittorio confiderà a Roberto di provare un sentimento profondo per Matilde.

Vittorio prende le distanze da Matilde

Dopo aver parlato a cuore aperto con Roberto, Vittorio deciderà di prendere le distanze da Matilde. La verità è che il direttore del Paradiso delle Signore non si sente pronto a tuffarsi in una nuova storia d’amore. Flora, sempre più intenzionata a tenere stretto il suo posto di lavoro da stilista, metterà in difficoltà Maria con il suo nuovo progetto. Nel frattempo il contabile Lamantia scoprirà un’altra cosa della donna di cui si è invaghito. Elvira confiderà alle sue colleghe di esserci rimasta molto male per come l’ha trattata Salvatore e Irene deciderà di affrontarlo per mettere fine al malinteso.

Marco temerà di non trovare un nuovo impiego e Adelaide si scontrerà furiosamente con Umberto, accusandolo di aver rovinato la carriera di suo nipote. Quest’ultimo confesserà a Stefania di aver intenzione di lasciare il mondo del giornalismo.

Il Paradiso delle Signore, trame puntate 7-11 novembre: Salvatore va a Londra

La scelta di Marco non andrà a genio a Stefania, Matilde e Vittorio. Infatti cercheranno in tutti i modi di far cambiare idea al nipote di Adelaide. Nel frattempo il giovane Amato si renderà conto che non può continuare a vivere nel dolore, e deciderà di raggiungere Agnese e Tina a Londra. Prima di partire Salvatore farà una piccola sorpresa a Elvira. Dopo aver fatto vari aggiustamenti, Maria farà vedere i suoi modelli a Flora, ma la stilista prenderà tempo per esprimere un parere personale.

Vito, sempre più innamorato di Maria, farà una follia d’amore. Visto la triste situazione di Ezio, Vittorio proporrà al signor Colombo di trasferirsi a casa sua. Marcello noterà il malumore di Adelaide e troverà un modo per scacciare via i suoi tormenti, almeno per una sera.