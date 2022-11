Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 novembre 2022 vedranno protagonista Marco Di Sant'Erasmo. Il giovane nipote della contessa sarà alle prese con una novità importante legata alla sua vita professionale, la quale potrebbe avere delle conseguenze inaspettate.

Occhi puntati anche su Flora Ravasi che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita e finirà per spiazzare tutti con una scelta inaspettata.

Marco potrebbe voltare pagina: anticipazioni Il Paradiso 21-25 novembre

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 21 al 25 novembre 2022 rivelano che Marco riceverà una nuova proposta di lavoro del tutto inaspettata.

Trattasi di un'offerta che colpirà profondamente il giovane nipote della contessa, tanto che questa volta potrebbe andare incontro ad un netto cambiamento legato alla sua vita.

Sì, perché questa nuova proposta di lavoro che si rivelerà particolarmente vantaggiosa per Marco, potrebbe avere delle conseguenze inaspettate anche sulla vita di Stefania.

Insomma, la novità legata alla vita professionale del giornalista potrebbe finire per cambiare la vita anche a Stefania: di cosa si tratta nello specifico e quali saranno le conseguenze per i due ragazzi?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.

Flora spiazza Umberto nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore al 25 novembre

Occhi puntati anche sulle vicende di Flora Ravasi: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che la stilista si ritroverà protagonista di un momento di profonda crisi dal punto di vista personale.

Dopo lo sgarro e il torto fatto nei confronti di Maria, la stilista deciderà di prendere in mano le redini della sua vita e metterà un punto definitivo alla sua relazione con Umberto.

Flora finirà per spiazzare tutti annunciando l'addio con Guarnieri: un vero e proprio shock per il commendatore che, di punto in bianco, vedrà stravolta la sua vita e assisterà al crollo delle sue certezze.

Umberto aveva infatti investito moltissimo in questo legame affettivo con Flora, tanto da mettersi anche contro la contessa, scatenando la sua ira e la sua vendetta.

Ezio Colombo si licenzia, Vito 'pazzo' di Maria: anticipazioni Il Paradiso 21-25 novembre 2022

E poi ancora, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al 25 novembre 2022, rivelano che si tornerà a parlare anche di Ezio Colombo.

L'uomo si ritroverà a dover affrontare le conseguenze delle sue scelte dal punto di vista lavorativo.

Dopo essersi licenziato dalla ditta Palmieri, Ezio ha preferito non dire nulla a Veronica e sua figlia ma, adesso, dovrà prendere in mano le redini della questione e informare chiaramente tutti i suoi familiari.

Vito, intanto, verrà spronato sempre più da Armando e Alfredo a non gettare la spugna nei confronti di Maria e ad andare avanti per cercare di conquistare il cuore della ragazza.

E così, alla fine, Vito deciderà di seguire i consigli dei suoi amici e scriverà un bigliettino per la ragazza: lo scopo è quello di riuscire a strapparle un "sì" per un invito a cena. Maria accetterà oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.