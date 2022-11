Prosegue su Canale 5 la messa in onda della soap opera Terra Amara anche nella settimana dal 5 al 10 dicembre.

Mentre Demir si trova incarcerato per scontare una pena per un crimine che non ha commesso, Zuleyha soffrirà per il piccolo Adnan che verrà ricoverato in ospedale. In tutto questo non mancherà l'intervento di Hunkar, che cercherà di corrompere Gaffur, spingendolo a consegnarsi alle autorità al posto di suo figlio in cambio di un terreno. La domestica Saniye, davanti alla possibilità di diventare ricca, proverà a convincere il capomastro a farsi arrestare.

Terra Amara, anticipazioni al 10 dicembre: Fekeli vuota il sacco con Hunkar

Dopo l'arresto di Demir, Gaffur vorrà cercare di ottenere un migliore posizione all'interno della tenuta, intanto, Zuleyha si recherà da Sabahattin, l'unico di cui si fidi ancora. Di quest'ultimo, però, non vi sarà alcuna traccia. Intanto la ragazza si ritroverà dinanzi a una straziante scena.

Il piccolo Adnan sarà perseguitato dalla febbre e sua madre lo porterà in ospedale. Notando l'assenza di Zuleyha, Hunkar crederà che la ragazza sia scappata a casa di Fekeli e Yilmaz. Successivamente le due donne avranno un chiarimento, con Altun che rassicurerà sua suocera di non aver alcuna intenzione di darsela a gambe, soprattutto dopo il comportamento eroico di Demir verso suo figlio.

Hunkar intanto, verrà a sapere da Fekeli cosa è successo realmente la notte in cui ammazzarono Adnan Yaman.

Terra Amara, puntate al 10 dicembre: Hunkar prova a corrompere Gaffur

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Hunkar continuerà a cercare di convincere il procuratore a liberare Demir di prigione, ma i suoi tentativi saranno del tutto vani.

A questo punto la donna deciderà di provare un piano alternativo: con l'avvocato Hayati, proverà a convincere Gaffur ad addossarsi le colpe del figlio in cambio di un grosso appezzamento di terra.

Anche Saniye cercherà di convincere Gaffur a prendersi le colpe di Demir, in quanto - dopo due anni di carcere - in cambio potranno mettere mano su una vasta proprietà.

Terra Amara, episodi fino al 10 dicembre

Nelle prossime vicende di Terra Amara, Mujgan andrà a cena a casa di Yilmaz e Fekeli, constatando con i suoi stessi occhi che il suo figlioccio ha un certo interesse per la dottoressa. Mentre Demir patirà le sue pene in carcere, Gaffur rimuginerà sulla proposta di Hunkar. Anche se la sola idea farà terrorizzare il capomastro, l'uomo finirà per accettare per amore di Saniye, la quale ambisce ad arricchirsi.

Chi si opporrà a questo complotto sarà proprio Demir, il quale si arrabbierà moltissimo per il fatto che una persona innocente debba andare in carcere, inoltre non vorrà in alcun modo passare per codardo.

Demir liberato, Yilmaz se la prende con Fekeli

L'intervento di Fekeli si rivelerà provvidenziale, infatti Demir potrà uscire di prigione e tornare in libertà.

Quando rientrerà a casa però l'uomo perderà le staffe con sua madre. Dopo un'accesa discussione, dovuta al fatto che Hunkar non abbia creduto alla sua innocenza sull'assassinio di Sait, A questo punto Yaman, Zuleyha, Adnan e la bambinaia lasceranno la tenuta, soggiornando in un albergo.

Intanto Yilmaz se la prenderà con Fekeli per aver fatto scagionare il suo nemico giurato: secondo l'ex meccanico, infatti, Demir è un tipo malvagio e merita di stare dietro le sbarre.