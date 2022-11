Puntata inedita, quella di ieri, lunedì 14 novembre 2022, del Grande Fratello Vip 7, con alcuni gieffini in isolamento causa Coronavirus, come ad esempio, Luca Onestini. Nikita Pelizon, invece, si trova nella casa più spiata d'Italia con gli altri compagni d'avventura. Alfonso Signorini, nel corso della serata, ha voluto dedicare uno spazio ad entrambi i concorrenti del Reality Show.

Il conduttore del programma, infatti, ha voluto comprendere cosa stia nascendo fra la modella e il 29enne. Fra le varie new entry, Luca Onestini, ha provocato un certo interesse in Nikita e la ragazza non si aspettava potesse accadere con tanta velocità.

Nikita attratta da Onestini

Nelle passate settimane, Nikita Pelizon non ha gradito il comportamento dell'uomo con il quale si stava frequentando prima di effettuare il suo ingresso nel Grande Fratello Vip 7. Ora la modella desidera sentirsi libera e nel corso di un Confessionale ha dichiarato di non avere intenzione di costruire una relazione sentimentale. La 28enne si è esposta confidando a Luca Onestini di essere attratta da lui anche dal punto di vista fisico. Dalla sua, invece, il gieffino non sembrerebbe ricambiare questo interesse. L'emiliano ha piacere a chiacchierare con la compagna d'avventura, a divertirsi con lei ma, non vi sono sentimenti, non negando che in futuro le cose potrebbero cambiare.

Onestini non prova sentimenti per Nikita

Nel segmento della puntata di ieri, 14 novembre 2022, Alfonso Signorini ha domandato a Nikita Pelizon se avverte la mancanza di Luca Onestini. La modella ha risposto affermativamente aggiungendo che hanno tanti abbracci della buonanotte da recuperare. Il conduttore del reality show ha poi chiesto la stessa cosa all'emiliano che ha dichiarato di sentire la assenza della compagna d'avventura.

Il concorrente ha inoltre parlato di Antonella Fiordelisi. La campana aveva sottolineato in Confessionale che il gieffino si è avvicinato a Pelizon in quanto è la preferita del pubblico. Luca, sull'argomento, ha evidenziato che dalla schermitrice si sarebbe aspettato queste dichiarazioni aggiungendo che forse è ciò che fa lei.

Onestini ha poi affermato di non avvertire sentimenti per Nikita: 'Siamo due persone che si stanno conoscendo'

Signorini: 'Ho apprezzato la maturità di Luca'

Il conduttore del GF Vip 7 ha poi evidenziato il comportamento di Onestini, sottolineando la sincerità del ragazzo: 'Ho apprezzato la maturità di Luca', ha detto Signorini. Parole di elogio anche per Nikita da parte di Alfonso e la stessa modella ha affermato che è stato un gesto coraggioso avendo bisogno di chiarezza. Dallo studio Giulia Salemi ha poi suggerito di non mettere pressione ai due gieffini.