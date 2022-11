La soap opera turca Terra amara nelle prossime settimane sarà caratterizzata anche da alcuni eventi drammatici. Uno riguarderà la protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) che, affranta per non potersi più ricongiungere con il figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat), in preda alla disperazione, tenterà il suicidio.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir punisce la moglie, Adnan nascosto in un luogo segreto

Nei prossimi episodi in onda su Canale 5, la protagonista Zuleyha si scaglierà contro il marito Demir quando scoprirà che lei e Mujgan (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente con l’automobile di Yilmaz (Uğur Güneş) a causa sua, visto che aveva sabotato i freni.

Sconvolta, la fanciulla abbandonerà la tenuta Yaman, portando con sé il figlio Adnan, dopodiché chiederà aiuto all’ex fidanzato Akkaya: con la sua fuga Altun finirà però per scatenare la durissima reazione del consorte.

Yaman ferirà con un'arma da fuoco alla schiena il nemico e rivale in amore. Per sopravvivere Yilmaz sarà costretto a sottoporsi a un’operazione, affidandosi alle mani della fidanzata Mujgan e del dottor Sabahattin (Turgay Aydın). Intanto Zuleyha farà i conti con l’ira del marito che in accordo con la madre Hunkar (Vahide Perçin) la punirà. La fanciulla verrà separata dal figlio ancora una volta, dato che Demir nasconderà Adnan in un luogo segreto.

Zuleyha tenta di togliersi la vita, Gulten deve consegnare una lettera a Yilmaz

A intervenire in soccorso di Altun ci penserà a sorpresa la domestica Gulten (Selin Genç): quest’ultima appena verrà a conoscenza di dove si trova Adnan avviserà subito Zuleyha. Le due donne vorranno recarsi sul posto, ma non riusciranno nel loro intento poiché a fermarle sarà Demir.

Quest’ultimo, dopo aver impedito alla moglie di rintracciare il figlio, dirà alla stessa che non lo rivedrà più poiché intende farlo crescere in Svizzera. La fanciulla, disperata, arriverà a compiere un drastico gesto, poiché dopo essersi chiusa nella camera del figlio si taglierà le vene.

Dopo qualche ora Altun verrà ritrovata con delle ferite ai polsi da parte di Hunkar: quest’ultima non perderà tempo per far chiamare un medico dal capomastro Gaffur (Bülent Polat).

La signora Yaman però non sa che sua nuora, prima di rendersi protagonista di tale gesto, ha ordinato a Gulten di consegnare una lettera a Yilmaz per fargli sapere, una volta per tutte, di essere il vero padre di Adnan.