La serie televisiva di origini turche Terra amara non smette di stupire il pubblico dopo essere tornata a occupare Canale 5. Nel corso degli episodi in onda tra qualche settimana, Demir Yaman (Murat Ünalmış) finirà in prigione dopo aver attentato alla vita di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). La dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), invece, lascerà la città dopo aver messo fine alla relazione con l’ex fidanzato di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Spoiler turchi, Terra amara: Akkaya viene operato dopo essere stato ferito da Demir

Le anticipazioni su ciò che succederà nelle nuove puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, dicono che Zuleyha non perderà tempo per scagliarsi contro Demir quando saprà che ha fatto sabotare dai suoi scagnozzi la vettura di Yilmaz con cui lei e Mujgan hanno avuto un incidente.

La fanciulla scapperà via dalla tenuta insieme al figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat), e si presenterà a casa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) in cui troverà il suo ex fidanzato Yilmaz. Quest’ultimo, a causa del gesto di Altun, correrà un grosso pericolo, visto che Demir lo ferirà gravemente alla schiena durante una sparatoria.

Per fortuna Akkaya sarà fuori pericolo di vita dopo essere stato operato dalla fidanzata Mujgan e dal dottor Sabahattin (Turgay Aydın). Intanto, Yaman darà una terribile punizione alla moglie, separandola dal figlio Adnan. A causa di questo orrendo gesto, la fanciulla tenterà di togliersi la vita tagliandosi le vene.

Yaman fa i conti con la giustizia, Akkaya e Fekeli alla ricerca di Mujgan

Nel contempo, Fekeli dirà al suo vecchio amore Hünkar (Vahide Perçin) che deciderà Yilmaz se sia giusto denunciare suo figlio oppure no quando si riprenderà del tutto. Prima, però, la signora Yaman si troverà a prestare soccorso alla nuora servendosi della complicità del capomastro Gaffur (Bülent Polat) ordinandogli di chiamare un medico.

Successivamente, Demir farà i conti con la giustizia, dato che sarà sottoposto a un interrogatorio in commissariato sulla sparatoria in cui Yilmaz ha rischiato la vita. Gli inquirenti rilasceranno Yaman per ascoltare anche la versione di Akkaya e Fekeli: non appena quest’ultimo e il suo figlioccio saranno rintracciabili, Demir finirà dietro le sbarre del carcere.

Nel contempo Akkaya, a seguito dell’intervento chirurgico, deluderà profondamente la fidanzata Mujgan poiché pronuncerà tantissime volte il nome di Zuleyha: la dottoressa, quando capirà che il suo amato non ha dimenticato la sua ex, lo lascerà con una lettera d'addio. A questo punto Yilmaz, non appena Mujgan andrà via da Cukurova si metterà in viaggio per cercarla, accompagnato da Fekeli.