Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni turche rivelano che i protagonisti della soap opera verranno scossi da una tragedia, che cambierà per sempre le loro vite. Saniye e Gulten moriranno a causa di un incidente e Gaffur sarà sconvolto per la loro prematura scomparsa. Anche Zuleyha e Fadik andranno in ospedale e piangeranno per il decesso delle loro amiche.

Terra Amara, trame turche: Saniye e Gulten sono in auto e bucano una ruota

I prossimi episodi di Terra Amara saranno ricchi di colpi di scena, in quanto due delle protagoniste della soap turca, presenti fin dalla prima puntata, perderanno la vita.

Le anticipazioni rivelano che Gulten e Saniye saranno insieme in macchina. Mentre quest'ultima sarà alla guida, noterà qualcosa di strano, infatti hanno bucato una ruota. A quel punto accosterà ed entrambe scenderanno dalla macchina per fare qualcosa per aggiustare il mezzo. Purtroppo, però, Haşmet Çolak arriverà a forte velocità con la sua macchina e non potrà evitare l’impatto con le due donne.

Terra Amara, prossime puntate: Saniye e Gulten vengono investite e sono in gravi condizioni

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano brutte notizie per le due domestiche della famiglia Yaman. Saniye e Gulten verranno colpite violentemente in un incidente e resteranno a terra prive di sensi.

Sono state colpite in pieno da una macchina, perché la ruota nuova che avrebbero dovuto mettere all’auto ha iniziato a rotolare e per prenderla si sono ritrovate in mezzo alla carreggiata. Haşmet Çolak non ha potuto evitarle, ma non si è nemmeno fermato per soccorrere le due donne, scappando via.

Terra Amara, prossimi episodi: Gaffur, Zuleyha e Fadik disperati per il decesso di Saniye e Gulten

Saniye e Gulten verranno trovate da altre persone, che allerteranno i soccorsi. Purtroppo arriveranno in ospedale in gravi condizioni. Gaffur correrà al capezzale di sua moglie, ma per la donna non ci sarà niente da fare: non gli rimarrà che darle l’ultimo saluto.

Intanto in ospedale arriveranno anche Zuleyha e Fadik.

Gaffur sarà disperato e rimarrà dietro al vetro a vedere i tentativi dei medici di salvare la vita a sua sorella. Nonostante l’uso del defibrillatore, la ragazza non riprenderà conoscenza e il suo cuore smetterà di battere. Oltre a Gaffur, anche Zuleyha e Fadik saranno sconvolte per la perdita delle loro amiche.