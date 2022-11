Le prossime puntate della soap opera Terra Amara, in onda su Canale 5, saranno caratterizzate dalla storia tra Yilmaz e Mujgan Hekimoğlu . L'uomo arriverà a farle la proposta di matrimonio, ma riceverà un rifiuto dalla bella dottoressa. Tutto accadrà dopo che Yilmaz avrà salvato Mujigan da alcuni rapitori.

Yilmaz vuole chiedere a Mujgan di sposarlo ma lei viene rapita

Nelle prossime puntate di Terra amara Yilmaz sarà deciso a voltare pagina e dimenticare una volta per tutte Zuleyha. Lo farà accanto alla dottoressa Mujgan Hekimoğlu, alla quale vorrà chiederle di sposarlo.

Deciso a farle la proposta di matrimonio, le darà appuntamento, ma la dottoressa non si presenterà. Si verrà a sapere che la donna sarà stata rapita da alcuni malviventi che vorranno costringerla ad operare un loro parente, rimasto ferito in una sparatoria.

Mujgan rifiuta la proposta di matrimonio di Yilmaz: spoiler Terra amara

Sarà Demir ad informare Yilmaz che Mujgan sarà stata rapita e Akkaya: in men che non si dica riuscirà a trovarla e a salvarla.

Il giorno dopo, Yilmaz le farà la proposta di matrimonio, ma inaspettatamente Mujgan rifiuterà. La donna affermerà che non potrà accettare di sposarlo finché lui non avrà completamente dimenticato l’ex che lo fa ancora soffrire. Da notare che Mujgan ancora non sa che la ex in questione è proprio Zuleyha: questo è infatti uno dei grandi segreti di Yilmaz.

L'uomo rimarrà sorpreso dal rifiuto di Mujgan, ma la donna gli farà capire che non vorrà essere una seconda scelta e che, pur amandolo, non diventerà sua moglie sino a quando non sarà del tutto convinta dei sentimenti che prova per lei.

Il padre di Mujgan è contrario alle nozze: anticipazioni Terra amara

Nonostante tutto Mujgan e Yilmaz continueranno la loro relazione sentimentale.

Una storia ostacolata dal padre della dottoressa che, venuto a sapere che Akkaya è un ex detenuto, vorrà tenerlo lontano dalla figlia. Per questo si recherà a Cucurova, imponendo alla figlia di rompere il fidanzamento. Ma Mujgan non ne vorrà sapere e affronterà il padre a muso duro, arrivando a dirgli di non intromettersi e a smettere di giudicare.

In buona sostanza, la dottoressa prenderà le difese di Yilmaz di fronte al padre e questo farà ben sperare Akkaya, sul fatto che prima o poi la donna potrebbe accettare di sposarlo.

La soap opera Terra amara va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.