Dopo aver appassionato il pubblico italiano per tutta l'estate e essere stata sospesa, la serie televisiva di origini turche Terra amara è tornata su Canale 5 con una variazione di orario, dato che va in onda a partire dalle ore 14:10 circa. Nel corso della puntata che il pubblico vedrà il 24 novembre 2022, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) non avrà altra scelta oltre a quella di cambiare i suoi piani. La fanciulla oltre a riprendersi la lettera che aveva scritto per l’ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), smetterà di architettare la loro fuga.

Anticipazioni Terra amara, puntata del 24 novembre: Demir fuori pericolo di vita dopo essere stato operato

Nel sessantaseiesimo episodio dello sceneggiato Demir (Murat Ünalmış) dopo aver salvato il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) dalla caduta di grossi detriti da una montagna rischiando la vita si troverà in ospedale in delle gravi condizioni di salute: il marito di Zuleyha non appena la nuova dottoressa Mujgan (Melike Ipek Yalova) farà arrivare a Cukurova un giovane chirurgo per merito del padre, verrà sottoposto a una delicata operazione.

Fortunatamente Hunkar (Vahide Perçin) e la nuora potranno fare un sospiro di sollievo, dato che Yaman sarà fuori pericolo di vita dopo l’intervento. Zuleyha però continuerà a non essere affatto tranquilla, dato che comincerà ad avere dei forti sensi di colpa nei confronti del marito.

Zuleyha si fa ridare dal dottore Sabahattin la lettera che doveva consegnare a Yilmaz

In particolare la protagonista dello sceneggiato nato con il titolo Bir Zamanlar Çukurova non avrà altra scelta oltre a quella di rivedere i suoi piani, dopo aver progettato la sua fuga con l’ex fidanzato Yilmaz, e avergli detto che Adnan è loro figlio in una lettera consegnata al dottor Sabahattin (Turgay Aydın).

Nello specifico la fanciulla dirà al medico di non voler più far avere la sua epistola ad Akkaya approfittando del fatto che non sia ancora giunta a destinazione, per essere riconoscente al gesto eroico di Demir, di aver messo in salvo Adnan: per tale ragione Zuleyha deciderà di rimanere al fianco del marito, impedendo di conseguenza a Yilmaz di scoprire di essersi sposata poiché è stata ricattata da Hunkar durante la sua detenzione.

Altun quindi senza pensarci due volte si renderà protagonista di un gesto del tutto inaspettato, in quanto brucerà la missiva senza lasciare alcuna traccia. Riuscirà mai Yilmaz ad apprendere la sconvolgente verità sul matrimonio tra la sua ex e il nemico Demir?