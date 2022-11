Il Trono Classico di Uomini e donne potrebbe subire presto una piccola "rivoluzione". Anche se non è ancora andata in onda la puntata, si sa da settimane che Federica Aversano ha abbandonato il programma senza scegliere: per ora, non è stata presentata la sua sostituta. Anche Federico Dainese sarebbe in bilico vista l'assenza di corteggiatrici, e questo sta portando alcuni fan ad ipotizzare un rinnovamento del cast giovane con i possibili arrivi degli ex Monica e Andrea.

Aggiornamenti sui giovani di Uomini e Donne

Sono passati circa due mesi dall'inizio dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, e ancora nessun tronista ha fatto la sua scelta.

Dei quattro ragazzi che sono stati presentati a metà settembre, attualmente sono solo in tre a cercare l'amore sulla poltrona rossa.

Notizia dello scorso 4 novembre, infatti, è che Federica Aversano ha abbandonato il dating-show da sola per due motivi: la difficoltà a conciliare la sua vita con le registrazioni, e il mancato trasporto per i corteggiatori.

Anche il percorso di Federico Dainese non convince i telespettatori: il giovane, infatti, si vede poco nelle puntate che vanno in onda su Canale 5, e quando appare spesso non piace quello che dice o che fa. Oggi, martedì 15/11, l'odontotecnico è stato criticato da quella fetta di pubblico che non approva il suo approccio troppo fisico con le ragazze.

Critiche al protagonista di Uomini e Donne

"Come è facile intortare questo", "Lui cerca solo divertimento e non una che gli rompa le scatole", "Mezzo uomo", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono apparsi su Twitter mentre su Canale 5 veniva trasmessa la puntata di Uomini e Donne dedicata anche al percorso di Federico.

Una teoria che stanno sposando alcuni fan del dating-show, è che presto Dainese potrebbe lasciare la trasmissione seguendo le orme di Federica Aversano, ovvero senza scegliere.

Le anticipazioni delle prossime registrazioni, dunque, potrebbero fare chiarezza su questa vicenda, soprattutto sul possibile arrivo nel Trono Classico di ragazze che vogliono conoscere il ligure.

Dopo le eliminazioni di Monica e Noemi, l'odontotecnico è rimasto con pochissime corteggiatrici, e questo potrebbe compromettere la sua avventura nel programma di Maria De Filippi.

I nomi dei candidati al cast di Uomini e Donne

Qualora anche Dainese dovesse lasciare a breve il Trono Classico di Uomini e Donne, vorrebbe dire che la redazione dovrebbe mettersi alla ricerca di ben due new entry.

Da quando si è saputo che Federica Aversano ha abbandonato il dating-show, in rete circola il nome della sua possibile sostituta. La principale candidata al prendere il posto della giovane napoletana sulla poltrona rossa, sarebbe Monica Cudia, ex corteggiatrice di Federico molto apprezzata dal pubblico a casa.

La giovane ha partecipato al format Mediaset per poche settimane, che le sono bastate per entrare nel cuore di molti spettatori, gli stessi che ora chiedono le venga data un'altra possibilità di trovare l'amore in televisione.

Nella lista di coloro che potrebbero essere scelti per il ruolo di nuovo tronista, c'è anche un ragazzo che si è fatto notare alcuni mesi fa corteggiando Veronica Rimondi, che alla fine gli ha preferito il "rivale" Matteo Farnea.

Andrea Della Cioppa, dunque, sarebbe un altro aspirante protagonista del Trono Classico 2022/2023. Il giovane romano era già stato accostato al cast della trasmissione di Canale 5 l'estate scorsa, ovvero quando non si conosceva ancora l'identità dei quattro personaggi selezionati dalla redazione per la versione giovane dopo intensi mesi di casting.