Nel pomeriggio di lunedì 14 novembre, Terra Amara tornerà su Canale 5, dopo qualche settimana di pausa. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap turca rivelano che ci saranno importanti colpi di scena per la famiglia Yaman. A tal proposito, Demir finirà in prigione, per l'omicidio di Sait e, a quel punto, Hunkar tenterà di fare uscire suo figlio da dietro le sbarre. La padrona della tenuta di Çukurova, pertanto, chiederà a Gaffur di addossarsi la responsabilità per il decesso dell'uomo, promettendogli in cambio un terreno.

Terra Amara, anticipazioni al 18/11: Sait viene ucciso, Fekeli incolpa Demir Yaman

Sait collabora con Fekeli ed è un uomo fidato della cerchia del padre di Yilmaz. Nelle prossime puntate di Terra Amara, l'informatore Ali Rahmet verrà ucciso e il suo corpo senza vita verrà trovato da Cetin. A quel punto, Fekeli sarà furioso e non avrà dubbi su chi possa avere messo fine alla vita del suo amico. In particolar modo, il patrigno di Akkaya correrà alla tenuta degli Yaman e accuserà Demir della morte dell'uomo. Nel frattempo, Zuleyha e Hunkar interverranno, per scongiurare il peggio. L'arrivo della polizia, inoltre, metterà fine allo scontro fra i due imprenditori e le forze dell'ordine arresteranno Demir.

Terra Amara, puntate al 18/11: Demir Yaman è dietro le sbarre

Le puntate di Terra Amara, che andranno in onda su Canale 5 dal 14 al 18 novembre, rivelano che Demir Yaman non passerà bei momenti, perché finirà dietro le sbarre. Il marito di Zuleyha sarà convinto di riuscire a tornare libero, ma riceverà un'amara sorpresa. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che le autorità competenti di Çukurova non concederanno la libertà all'imprenditore, ma decideranno di convalidare l'arresto.

A quel punto, Hunkar tenterà di prendere in mano la situazione e fare qualcosa per salvare suo figlio.

Terra Amara, episodi al 18/11: Hunkar chiede a Gaffur di dichiararsi colpevole al posto di Yaman

Nelle recenti puntate di Terra Amara, Hunkar ha sempre dimostrato di tenere molto alla sua famiglia e di essere disposta a tutto per tenere uniti i suoi cari e proteggerli.

Vedendo che suo figlio è finito dietro le sbarre, con l'accusa di omicidio, la signora Yaman tenterà di escogitare un piano per salvare Demir dal carcere. A tal proposito, le anticipazioni della soap turca rivelano che Hunkar chiederà a Gaffur di prendersi la colpa di quanto accaduto a Sait. Per dimostrarsi convincente con il suo collaboratore e con sua moglie Saniye, la padrona della tenuta prometterà al tuttofare di dargli un terreno, nel caso si addossasse la responsabilità dell'omicidio dell'informatore di Fekeli.