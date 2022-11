Le nuove puntate di Un posto al sole continuano ad essere incentrate sulle sorti di Marina, alle prese con il perfido Fabrizio Rosato che la tiene segregata in un rifugio, al riparo da tutto e tutti.

La situazione per la dark lady di Palazzo Palladini comincerà ad essere particolarmente intricata ma, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera, si arriverà ad una svolta.

Sì, perché Fabrizio potrebbe far perdere le sue tracce e intanto Roberto Ferri si metterà all'opera per cercare di mettere in salvo la sua amata Marina.

Roberto vuole salvare Marina: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane in tv, rivelano che Roberto si renderà conto che Marina è finita nelle mani di Fabrizio, non per sua scelta.

Ferri capirà che Marina non ha scelto il suo ex, bensì si trova prigioniera nelle sue mani e per tale motivo deciderà di intervenire in prima persona.

A quel punto, infatti, Roberto metterà a punto un piano che possa permettergli di mettere in salvo la sua amata e in tal modo liberarla da questa prigionia cui viene costretta dal suo ex ormai da diverso tempo.

Fabrizio potrebbe sparire nelle nuove puntate di Un posto al sole

Roberto deciderà così di fare tutto da solo e di attuare questo piano che possa permettergli di mettere in salvo la vita alla sua amata.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in queste nuove puntate della soap opera previste su Rai 3, Fabrizio si metterà all'opera per vendere il pastificio e, nel caso in cui la vendita dovesse andare a buon fine, potrebbe sparire del tutto e far perdere così le sue tracce.

Assisteremo davvero all'uscita di scena di Fabrizio dai prossimi episodi di Un posto al sole? E, soprattutto, quali saranno le sorti di Marina Giordano? Roberto riuscirà a metterla in salvo e in tal modo evitare il peggio?

Riccardo aggressivo con Rossella nelle nuove puntate di Un posto al sole

In attesa di scoprirlo, l'attenzione per le prossime puntate sarà incentrata anche sulle sorti di Rossella.

La ragazza si ritroverà a vivere la sua storia d'amore sempre più complicata con Riccardo.

Il medico, infatti, inizierà ad avere degli atteggiamenti preoccupanti nei confronti della figlia di Michele e Silvia, complice la morbosità e l'eccessiva gelosia che sente di provare nei suoi confronti.

Riccardo non gradirà l'atteggiamento fin troppo amichevole che si verrà a creare tra Rossella e Nunzio, motivo per il quale avrà delle reazioni spropositate e inaspettate che finiranno per preoccupare in primis papà Michele. La ragazza è in pericolo e vittima di un amore tossico? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti di Upas.