Terra Amara, dopo una pausa iniziata lo scorso 19 settembre, tornerà in onda con le nuove puntate. Cosa succederà negli episodi che verranno trasmessi dal 14 al 19 novembre? Hunkar metterà a punto un piano per poter tenere sotto controllo Gaffur. Nel frattempo Yilmaz acquisterà per beneficenza un cuscino ricamato da Zuleyha, per poi spedirlo a Demir. Quest'ultimo impedirà alla madre di vedere Fekeli. Infine in paese farà il suo arrivo Mujgan, la nuova dottoressa del paese.

Fekeli e Yilmaz alla cena di beneficenza degli Yaman

Le anticipazioni di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 14 a sabato 19 novembre prendono il via dal ritorno alla villa di Gaffur e Saniye per volontà di Hunkar, che però lo terrà nascosto al figlio.

Intanto Zuleyha scoprirà che Gulten le ha mentito e non ha dato le sue lettere a Yilmaz, inoltre fingerà con Sermin di voler fuggire col figlio per capire se può veramente fidarsi della donna. Sermin tradisce la fiducia di Zuleyha e rivela i suoi finti piani a Demir, che va in aeroporto con la madre, ma qui i due vedranno solo Yilmaz, visto che Zuleyha sarà in casa di Nihal e Cengo.

Fekeli e Yilmaz parteciperanno a una cena di beneficenza organizzata da Hunkar. Akkaya acquisterà per una somma altissima un cuscino ricamato da Zuleyha e ciò farà infuriare Demir, che verrà tenuto a bada dalla madre. Fekeli chiederà a Hunkar di indagare sui fatti che portarono alla morte del marito e la donna avrà una discussione con il figlio, il quale le intimerà di non vedersi più con il suo rivale.

Yilmaz poi spedirà il cuscino a casa Yaman facendolo recapitare a Demir.

In paese arriverà Mujgan, una nuova dottoressa che si occuperà di distribuire il vaccino contro la poliomielite ai bambini delle baracche. Gaffur, intanto, verrà mandato in paese da Hunkar, qui si troverà coinvolto in un caso di omicidio. A organizzare la trappola sarà Hunkar, che vorrà punire Gaffur e licenziarlo.

A causa di ciò l'uomo verrà visto di cattivo occhio anche dalla moglie.

L'arrivo in paese di Mujgan

Il piccolo Adnan sarà colpito da una febbre molto alta e i genitori lo porteranno in ospedale, dove a prendersi cura di lui ci sarà Mujgan. La dottoressa verrà presentata a Yilmaz, il quale vorrà organizzare delle visite per i suoi dipendenti.

Intanto Sabahattin chiederà il divorzio a Sermin, ma la sua avvocatessa verrà contattata da Demir, poiché l'uomo vorrebbe convincerla a rinunciare all'incarico. Inoltre Yaman deciderà di non pagare più la retta a Betul, la figlia del medico, per convincerlo a desistere dai suoi piani.

Zuleyha vedrà Yilmaz con Mujgan e sarà presa da una forte gelosia. Intanto Gaffur e la moglie riprenderanno a lavorare per Demir, ma con un ruolo inferiore. Il capomastro, per avere di nuovo il suo ruolo, metterà in una situazione ambigua il suo sostituto. Nel frattempo Demir organizzerà un piano per danneggiare dei prodotti di Fekeli e Yilmaz. Infine uno dei testimoni dell'omicidio del padre di Demir, sul punto di morte, manda a chiamare Hunkar per poter svelare la verità sull'omicidio del marito.