Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 che continuerà a vedere Michele protagonista.

Il giornalista si ritroverà al centro dell'attenzione per il suo difficile rapporto con Silvia: i due, infatti, hanno scelto di interrompere il loro matrimonio e di procedere con il divorzio.

Intanto, però, sui social l'attore Alberto Rossi ha spiazzato i fan postando degli scatti che non sono passati inosservati, tra cui uno in ospedale.

Michele e Silvia al centro delle nuove trame di Un posto al sole

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole vedrà protagonista Michele.

Il giornalista è arrivato a una importante decisione in merito al suo matrimonio con Silvia.

I due, dopo aver capito di non essere più fatti per stare insieme, hanno scelto di intraprendere la strada del divorzio e nel corso dei prossimi episodi si scoprirà come vivranno questo momento.

Una situazione non facile in primis per Rossella che, al cospetto della notizia della separazione tra la sua mamma e il suo papà, non farà i salti di gioia.

Retroscena Un posto al sole 2022: Michele va in ospedale

Tuttavia, a destare grande attenzione è stato anche un post pubblicato tra le storie del profilo Instagram dell'attore che interpreta Michele.

Alberto Rossi ha svelato un retroscena su quello che succederà nel corso dei futuri episodi della soap, pubblicando uno scatto da un ospedale.

Alle spalle dell'attore è comparso un referto medico che potrebbe essere una tac al cervello al quale potrebbe essersi sottoposto uno dei protagonisti della soap.

Non si esclude che possa trattarsi dello stesso Michele, così come potrebbe essere il referto di una persona vicina alla famiglia del giornalista.

L'attore di Michele nella soap Upas spiazza sui social: 'Mai una gioia'

I dubbi restano, intanto l'attore sui social si "diverte" ad alimentare ancora di più la curiosità degli spettatori di Un posto al sole.

In un altro scatto, infatti, ha pubblicato una foto del suo personaggio dal set della soap opera serale di Rai 3, mettendo in sottofondo il brano della colonna sonora del film "Mission Impossible".

Come se non bastasse, l'attore ha anche aggiunto la didascalia: "Mai una gioia", lasciando così intendere che il futuro per il suo Michele sarà tutt'altro che roseo nel corso dei prossimi appuntamenti di Un posto al sole.

Cosa bisognerà aspettarsi a questo punto? Quali saranno le ulteriori novità che coinvolgeranno Michele?