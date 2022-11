Riprenderanno lunedì 14 novembre le nuove puntate di Terra amara: tanti nuovi personaggi entreranno a far parte del cast della soap e tra questi ci sarà Seher, una nuova domestica. La donna verrà ingaggiata da Hunkar per sostituire Fadik, dopo che quest'ultima ha messo in giro le voci di una relazione, mai esistita, tra Gulten e Sabahattin. Seher inizierà a fare il doppio gioco: da un lato lusingherà Saniye e dall'altro si avvicinerà al marito di quest'ultima, Gaffur. Il suo comportamento diventerà ancora più strano quando Fadik verrà reintegrata nella sua mansione in cucina, a quel punto la domestica punterà la tata di Adnan e la metterà nei guai per poter prendere il suo posto alle dipendenze di Zuleyha.

Seher si avvicina a Gaffur

Con il ritorno di Terra Amara sul piccolo schermo, riprendono le anticipazioni dettagliate della soap turca ambientata negli anni '70. L'attenzione si concentra su un personaggio non centrale nelle vicende della serie ma che di certo con il suo comportamento ambiguo metterà in moto una serie di interessanti dinamiche. Giunta in cucina per aiutare Saniye dopo che Fadik è stata cacciata per aver messo in giro un finto pettegolezzo, Seher temerà molto per il suo posto dopo che Fadik verrà reintegrata nel suo ruolo. Così, la domestica cercherà di avvicinarsi a Gaffur, facendogli complimenti e ammaliandolo. Il capomastro, a un certo punto, metterà pure in pericolo il suo matrimonio, facendo regali alla collega della moglie e avvicinandosi a lei.

A nulla varranno gli avvertimenti di Fadik a Saniye, visto che la moglie di Gaffur non crederà a una sola parola dell'amica.

Il capomastro non sarà l'unico personaggio a essere preso di mira da Seher. Nel tentativo di prendere il posto della bambinaia di Adnan, la domestica farà di tutto per fare cadere la tata Mihmet nel suo tranello atto a spingere Zuleyha a licenziarla.

Il piano della domestica contro Mihmet

Inizialmente, Seher butterà via di nascosto tutto il cibo per Adnan facendo infuriare Zuleyha la quale non capirà come mai la tata non si è preoccupata di garantire al figlio il necessario per un buon pasto, ma questo non sarà tutto. Infatti, Seher nasconderà a Mihmet una pomata speciale che serve per curare l'irritazione del piccolo Adnan.

Seher suggerirà astutamente alla tata di andare in paese ad acquistarla promettendole di prendersi cura del bimbo in su assenza.

In realtà Seher farà il modo di far trovare il bimbo da sola a Zuleyha, la quale si arrabbierà tanto da licenziare su due piedi Mihmet. La tata infatti verrà smentita da Seher che negherà di averle giurato di occuparsi di Adnan in sua assenza. Insomma, il piano di Seher darà i suoi frutti. Per scoprire cosa sta tramando la domestica non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.