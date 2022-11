Tra la penultima e l’ultima puntata di Viola Come Il Mare, gli attori Can Yaman e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi su Instagram. Il motivo di questo defollow è ancora ignoto e c'è chi ha ipotizzato che i protagonisti dello sceneggiato diretto da Francesco Vicario abbiano avuto un'accesa discussione che li ha portati a interrompere il loro rapporto di amicizia e di lavoro. Ma che cos'è veramente successo tra i due colleghi? A spiegarlo è l'investigatore social Alessandro Rosica.

Viola Come Il Mare, il rapporto tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno fatto sognare tutti gli appassionati di Viola Come Il Mare. Il finale della prima stagione ha lasciato a bocca aperta tutti, con l'ipotesi che i due protagonisti possano essere fratellastri. Per sapere tutta la verità, non ci resta che attendere la seconda stagione, che molto probabilmente andrà in onda nell’autunno del 2023. Mettendo da parte l'ipotesi poco gradita da tutti gli appassionati della fiction ispirata al romanzo ‘Conosci L’Estate?’ di Simona Tanzini, la chimica speciale nata tra i due protagonisti hanno fatto credere che ci fosse una liaison tra il divo turco e la Miss Italia.

Liaison smentita più volte dai diretti interessati, i quali non hanno mai nascosto il fatto che sul set hanno legato moltissimo, un legame che è diventato ancora più forte durante il tour stampa organizzato per la promozione di Viola Come Il Mare.

Viola e Francesco ci hanno fatto sognare 😍



Riviviamo alcuni dei loro momenti più romantici in #ViolaComeIlMare ❤ pic.twitter.com/NdY0X04h5o — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 8, 2022

I protagonisti di Viola Come Il Mare smettono di seguirsi sui social

Una bellissima amicizia che sembra essere durata tra l’inizio delle riprese di Viola Come Il Mare e la penultima puntata dell’omonima fiction targata Mediaset.

Stando, infatti, ad alcune indiscrezioni gli interpreti di Viola Vitale e Francesco Demir avrebbero smesso di seguirsi su Instagram dopo un presunto litigio. Tuttavia, c’è chi ipotizza che si tratta di una mossa di marketing attuata proprio nel momento giusto per aumentare la curiosità e spingere il pubblico ad assistere alla sesta e ultima puntata della serie televisiva diretta da Francesco Vicario.

Quindi, si tratta di una messa in scena oppure il divo turco e la Miss Italia sono davvero ai ferri corti? Per ora, i due attori non hanno confermato né smentito questo ipotetico litigio. L’unica cosa certa è che la seconda stagione di Viola Come Il Mare si farà e che i due attori protagonisti ci saranno.

Alessandro Rosica rivela: 'Can Yaman e Francesca Chillemi non hanno litigato'

A spiegare meglio cos’è successo tra i due protagonisti di Viola Come Il Mare ci ha pensato l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, che sul suo profilo ufficiale Instagram ha scritto che: 'Can Yaman e Francesca Chillemi non hanno litigato'. Infatti, sempre secondo l'investigatore social, i due attori si sarebbero sentiti fino a qualche giorno fa: 'Questa è solamente una mossa strategica - ha tuonato Alessandro Rosica – architettata dai manager e amici con lo scopo di dare un tocco di mistero attorno alla fiction e al legame tra il 33enne turco e la star di Che Dio Ci Aiuti.'

Un follower di Rosica ha commentato la vicenda: 'Sono ridicoli, non è la prima volta che si comportano così. Pensano che la gente abbocchi alla loro messa in scena?' Poi si è rivolto a Can Yaman, dicendo che se continua a escogitare queste strategie prima o poi finirà col perdere totalmente credibilità.