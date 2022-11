Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Hünkar aiuterà Züleyha e Yilmaz a scappare insieme da Çukurova. I due organizzeranno tutto alla perfezione e Yilmaz deciderà di portare insieme a lui anche il piccolo Kerem Ali. L'assenza prolungata del bambino da casa, però, farà preoccupare in primis Behice, che avvertirà subito Müjgan dell'accaduto. Viste le ultime, non proprio liete, vicissitudini, la dottoressa inizierà a pensare che Yilmaz potrebbe aver rapito il loro bambino.

Il piano di Yilmaz e Züleyha va a monte

Yilmaz, come una furia, si recherà presso villa Yaman, in quanto crederà che Hünkar abbia svelato a Demir il suo piano di fuga con Züleyha: tutto è saltato in quanto quest'ultima non si è presentata all'appuntamento che doveva dare inizio alla loro fuga.

Tutto è andato in fumo e per Yilmaz sarà solo colpa di Hünkar. Il giovane si presenterà a villa Yaman e le punterà un'arma da fuoco contro, il tutto davanti allo sguardo di una stupita Gülten.

Demir scopre il segreto di Züleyha

Yilmaz caricherà Hünkar in macchina e la porterà via. Gülten non riuscirà a fermarlo e l'unica cosa che potrà fare sarà avvertire Fekeli. Yilmaz porterà Hunkar in una capanna isolata e le farà il terzo grado. "Perché hai detto a Demir della fuga di me Züleyha?", gli urlerà il giovane, ma Hünkar gli assicurerà di non avergli raccontato proprio nulla.

La donna dirà la verità? Züleyha è stata fermata da Demir mentre si stava dirigendo all'appuntamento con Yilmaz. "Dove stai andando Züleyha?

Avevi intenzione di scappare con Yilmaz", le ha detto Demir, ma sarà stata realmente Hünkar a raccontargli del piano di fuga?

Behice teme il peggio per Kerem Ali

Prima di tutto ciò, nella villa di Fekeli ci sarà il panico. Yilmaz ha preso il piccolo Kerem Ali e non si fa vedere da ore. Behice inizierà a temere il peggio e non potrà immaginare che il giovane ha preso il bambino per portarlo in Germania insieme a lui.

Così, tremendamente preoccupata, Behice deciderà di chiamare Müjgan per raccontarle l'accaduto: secondo lei Yilmaz potrebbe aver sequestrato il piccolo Kerem Ali. Müjgan andrà nel panico e correrà subito da Fekeli per avere delle rassicurazioni.

Yilmaz torna a casa con Kerem Ali

Anche Müjgan inizierà a pensare che Yilmaz possa aver rapito il loro bambino.

Fekeli proverà a rassicurarla, ma ogni tentativo sarà vano. Insieme correranno al ranch e al loro arrivo Behice gli dirà che Yilmaz non si è fatto ancora vivo. Se da una parte Müjgan inizierà a perdere il lume della ragione, dall'altra Fekeli si fiderà di Yilmaz.

Alla fine Müjgan deciderà di chiamare Hünkar e di chiederle se il marito sta fuggendo via insieme a Züleyha e il suo bambino, ma pochi minuti dopo Yilmaz giungerà al ranch di Fekeli con in braccio il piccolo Kerem Ali.