Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Hünkar mostrerà il suo lato più buono. La donna, dopo una sorta di tradimento da parte di Demir, deciderà di stare dalla parte di Züleyha e di sostenerla nel suo futuro al fianco di Yilmaz, al punto che li aiuterà a fuggire da Çukurova.

Il gesto di Hünkar

Nelle prossime puntate di Terra Amara, per Yilmaz e Züleyha arriverà il giorno della fuga. Per far sì che Demir non riesca a trovarli, devono per forza scappare all'estero, così Yilmaz si metterà in contatto con un amico che vive in Germania, che gli procurerà una casa.

Hünkar è l'unica persona che sa della fuga, Yilmaz ha deciso di non rivelarlo nemmeno a Fekeli. Il giovane lo saluterà, ma non avrà il coraggio di dirgli che sta fuggendo da Çukurova.

Yilmaz e i suoi dubbi in merito alla 'nuova' Hünkar

Yilmaz, però, non si fiderà di Hünkar e temerà che da un momento all'altro possa tradirli. Züleyha, invece, è convinta del fatto che la donna sia cambiata e in effetti la ragazza ha ragione, in quanto Hünkar si rivelerà la perfetta alleata per il loro piano di fuga.

La donna si è accorta subito che Züleyha vedeva di nascosto Yilmaz, così ha rivelato alla giovane di conoscere il suo segreto, chiedendole di darle un'opportunità per correggere i suoi errori, magari aiutandoli proprio a fuggire.

Hünkar delusa dal tradimento di Demir

Hünkar coglierà l'occasione per regalare a Züleyha i suoi gioielli: se dovesse avere dei problemi economici durante la sua nuova vita, potrebbe venderli per ricavare qualche soldo. Hünkar, finalmente, sarà disposta a non ostacolare il suo amore con Yilmaz: vuole che Züleyha sia felice.

Hünkar, nei prossimi episodi, diventerà un'alleata di Züleyha anche a causa di un gesto fatto da Demir.

Infatti ha iniziato a frequentare Sevda, colei che è stata l'amante del marito Adnan Yaman.

Yilmaz vuole portare con sé Kerem Ali

La situazione sarà sotto controllo: Demir non si trova nella villa, mentre Müjgan è al lavoro, impegnata con il suo nuovo incarico da direttrice d'ospedale.

In questa fuga Yilmaz vuole portare con lui anche Kerem Ali, il figlio avuto da Müjgan.

Quando si recherà a casa per prenderlo, ci sarà la zia Behice a fargli da babysitter. La donna sarà stupita del fatto che Yilmaz sia a casa, ma lui proverà a trovare una giustificazione dicendo che vuole passare un po' di tempo con suo figlio, magari portandolo al parco.

Behice insisterà per accompagnarlo, ma Yilmaz rifiuterà la sua compagnia, sottolineandole che vuole stare da solo con il suo bambino. Per non destare alcun sospetto, deciderà di non prendere nemmeno gli effetti personali di Kerem Ali. Riuscirà nel suo intento?