Ad Antonella continua a non andare giù la presenza di una ex di Edoardo nella casa del Grande Fratello Vip: non appena ne ha l'occasione, infatti, la napoletana palesa la forte gelosia che prova nei confronti di Micol. Dopo aver visto duettare il fidanzato con Incorvaia, ad esempio, la 24enne ha messo il muso e ha invitato Donnamaria a starle lontano. Fiordelisi non smette neppure di criticare Micol sull'aspetto fisico: l'ultimo commento che ha fatto, riguarda dei brufoletti che la "rivale" avrebbe sul viso.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello Vip

Un momento che doveva essere di divertimento e condivisione, si è trasformato nell'ennesimo pretesto per litigare. Antonella, dopo aver visto Edoardo duettare al karaoke con Micol, ha dato sfoggio di tutta la sua gelosia allontanando in malo modo il fidanzato.

Il 24 novembre scorso, infatti, all'interno della casa più spiata d'Italia è stata organizzata una serata a base di musica: tutti i concorrenti sono stati chiamati ad interpretare canzoni italiane o internazionali, uno spettacolo che è stato condotto dall'inedito duo Tavassi e Onestini.

Quando è arrivato il momento di "Girasole" di Giorgia, si sono proposti per cantarla sia Edoardo che Micol: i due hanno duettato sulle note del romantico brano della cantautrice romana.

Lo sfogo della protagonista del Grande Fratello Vip

Mentre Donnamaria si intratteneva al karaoke con Incorvaia, la regia del Grande Fratello Vip ha indugiato più volte sulla faccia di Antonella, visibilmente infastidita dalla scena alla quale stava assistendo.

Al termine dell'esibizione, Edoardo si è avvicinato alla fidanzata e ha cercato di spiegarle che era tutto un gioco e che non dovrebbe prendersela per così poco.

Alla fine della serata, Fiordelisi ha spiegato al compagno il motivo del suo nervosismo: "Vai a farle a lei le coccole, puoi andare, vai".

"Vai a toccarle il viso e a schiacciarle i brufoletti. Vai dalla tua amica-ex fidanzata", ha aggiunto la napoletana con un tono decisamente alterato.

Visto che il romano insisteva per stare accanto, l'influencer ha sbottato: "Vattene da lei e non mi rompere".

Antonella ha fatto una vera e propria scenata di gelosia tirando anche in ballo Tavassi, al quale Micol sembrava essersi avvicinata nei giorni scorsi: "Ma perché non si mette con lui? Quando tempo ci vuole ancora? Se non le piace, si butti su Daniele".

La critica alla coinquilina del Grande Fratello Vip

Antonella non riesce a non pensare al fatto che tra Edoardo e Micol c'è stata una frequentazione, e lo fa presente al compagno tutte le volte che ne ha l'occasione.

Visto che lei ed Incorvaia sono diversissime sia fisicamente che caratterialmente, la 24enne non nasconde le tante perplessità che ha su come sia possibile che a Donnamaria siano piaciute entrambe anche se in momenti differenti.

"Solo tu ti potevi fidanzare con lei", ha detto Fiordelisi l'altra sera tra le mura di Cinecittà.

Confidandosi con Patrizia, inoltre, la giovane ha ammesso di provare un grandissimo fastidio tutte le volte che Micol si avvicina ad Edoardo, anche se lei è certa che non ci sia più nulla tra loro.

Antonella, inoltre, si è detta sicura del fatto che alla coinquilina siciliana non interessi Tavassi come vorrebbe far credere al pubblico: "Lei sta fingendo per coprire che quello che le piace tanto è Daniele".

Tra la sorella di Clizia e il fratello di Guendalina, però, è nata una bellissima intesa e sono moltissimi gli spettatori del reality che sognano una storia d'amore tra loro, tant'è che su Twitter è nato l'hashtag "incorvassi" a supporto di questa possibile nuova coppia.