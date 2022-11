Oggi, sabato 5 novembre, è stata registrata una nuova puntata di U&D. Le prime anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios, riguardano i personaggi più discussi del parterre, o meglio quelli che sono rimasti. Meno di 24 ore fa, infatti, Ida Platano ha lasciato il programma insieme ad Alessandro Vicinanza, quindi entrambi non erano presenti alle riprese appena conclusesi. Sul fronte giovani, gli spettatori sono ancora scossi dalla notizia che Federica Aversano ha abbandonato il trono senza scegliere: a cercare l'amore, dunque, sono rimasti Lavinia e i due Federico.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Si è appena conclusa la seconda registrazione settimanale di U&D: il 5 novembre, infatti, il cast del dating-show si è ritrovato all'interno degli studi Elios per un nuovo appuntamento, il primo senza Ida Platano.

Notizia di venerdì scorso, infatti, è che la discussa parrucchiera ha deciso di uscire dal programma mano nella mano con Alessandro Vicinanza: i due si sono frequentati per un paio di mesi in modo esclusivo (nel senso che non hanno né visto né sentito altre persone nel frattempo) e ieri, un po' a sorpresa, hanno annunciato la loro decisione di diventare ufficialmente una coppia.

L'addio della dama e del cavaliere al Trono Over, dunque, è freschissimo e probabilmente se ne parlerà ancora per molto tempo, soprattutto perché sono in pochi a credere che questo amore durerà: una teoria che stanno condividendo molti fan della trasmissione, è che presto sia Ida che Alessandro torneranno nel parterre in seguito ad una quotatissima rottura.

La nuova vita di Guarnieri a U&D

L'uscita di scena di Ida, dunque, sposta l'attenzione dei telespettatori sul suo più famoso ex fidanzato. Gli spoiler che sono trapelati sulla registrazione di U&D del 4 novembre, hanno stupito il pubblico perché hanno raccontato che Riccardo non ha avuto nessuna reazione al fidanzamento tra Platano e Vicinanza.

Maria De Filippi ha provato a stuzzicare il cavaliere chiedendogli un parere a caldo sulla decisione della bresciana di lasciare il programma assieme ad Alessandro, ma lui ha preferito rispondere con un "no comment".

Il percorso del tarantino nel dating-show, dunque, da oggi potrebbe prendere una piega diversa visto che in studio non c'è più la parrucchiera con la quale non ha fatto altro che litigare negli ultimi mesi.

Nelle precedenti puntate, infatti, l'uomo ha ammesso di aver pensato più volte di abbandonare la trasmissione perché non riusciva a voltare pagina avendo Ida sempre davanti; ora che la ex è andata via, Guarnieri è libero di lasciarsi andare a nuove conoscenze, come quella con Gloria.

I due sono usciti ieri sera e hanno dormito insieme: il cavaliere, però, ha cercato Roberta e questo ha scatenato la reazione sia di Gianni Sperti che della romana, che è tornata al proprio posto molto delusa.

Cambiamenti nel Trono Classico di U&D

Dopo l'addio di Federica Aversano (ufficializzato nel corso della registrazione del 4 novembre), i tre tronisti rimasti hanno continuato i loro percorsi.

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi di U&D in questi minuti, fanno sapere che Federico Nicotera ha fatto una bellissima esterna con Carola, la corteggiatrice con la quale si trova sempre meglio nonostante i dissapori dell'inizio.

Anche Lavinia ha portato fuori Alessio Campoli e con lui sta cominciando a costruire qualcosa di più profondo, anche se è ancora presto per parlare di una possibile scelta.

Federico Dainese, invece, venerdì scorso ha dovuto rinunciare a Noemi perché è arrivata una segnalazione piuttosto schiacciante sul suo conto. Alla redazione è stata inviata una foto in cui la giovane baciava un altro uomo, e questo ha costretto il tronista a mandarla via sebbene fosse molto interessato a lei sin dall'inizio.